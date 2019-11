RTLZWEI

Auftakt der zweiten Staffel "Armes Deutschland - Deine Kinder" bei RTLZWEI

München

- Vier neue Folgen der Sozialdoku - Wie wachsen Kinder und Jugendliche in Armut auf? - Ausstrahlung am Dienstag, 03.12.2019, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Armut grenzt aus - und trifft immer häufiger die Schwächsten der Gesellschaft. Die Sozialdokumentation "Armes Deutschland - Deine Kinder" begleitet einen Teil von ihnen und zeigt, wie sie mit einem Leben am Existenzminimum zurechtkommen. Was bedeutet es für Kinder mit wenig Geld groß zu werden, in sozialen Brennpunkten zu leben und ihre Wünsche hintenanzustellen? Diesen Fragen geht auch die zweite Staffel von "Armes Deutschland - Deine Kinder" auf den Grund.

Leonie (14) wünscht sich für ihre Zukunft eine vernünftige Ausbildung. Doch der Weg aus der Armut ist beschwerlich. Seit drei Jahren lebt sie jetzt schon zusammen mit ihrer Familie in einer renovierungsbedürftigen Wohnung. Schimmel und undichte Fenster plagen die fünfköpfige Familie, die Hartz IV bezieht.

Tim (15) und seine Familie drohen im Chaos zu versinken: Neben den verwahrlosten Zimmern der drei Kinder türmen sich Berge an ungeöffneten Rechnungen und Mahnungen. Die Familie kann diese schon lange nicht mehr bezahlen. Wird sich die finanzielle Situation von Tim und seiner Familie durch die angestrebte Privatinsolvenz endlich bessern? Erste Einnahmen aus der Selbständigkeit des Vaters ließen eine Großfamilie zunächst an finanzielle Sicherheit glauben. Doch eine Rechnung in fünfstelliger Höhe bedroht nun die Existenz der Großfamilie. Die 13 Familienmitglieder, von denen neun Kinder und die beiden Eltern gemeinsam unter einem Dach leben, wissen nicht, wie sie die ausstehende Zahlung begleichen sollen.

Wann wird Oma Rita (57) endlich offiziell als Vormund von Ti-Jay (6) und Angel (7) anerkannt? Da die Mutter der Kinder die beiden nicht versorgen wollte, kämpft Rita nun bereits seit vier Jahren um das Recht zur Pflegschaft ihrer Enkel. Doch sie ist arbeitslos, bezieht Hartz IV und hat für ihre beiden Enkelkinder in liebevoller Aufopferung sogar ihr Schlafzimmer aufgegeben.

Die Sendung wird von der Good Times Fernsehproduktions GmbH produziert.

Ausstrahlung: Dienstag, 03.12.2019, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei www.tvnow.de verfügbar - Im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

