Finale furioso: "Love Island" verabschiedet sich mit tollen Quoten zum Finale

"Love Island" erzielt 8,7 % MA (14-49 Jahre) und 21,3 % MA (14-29 Jahre)

- Starke Quoten am Vorabend und in der Late Prime - RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 6,5 %

Zum Finale am gestrigen Montag verabschiedete sich "Love Island" mit Topquoten. Die Dating-Show auf Mallorca erzielte um 20:15 Uhr 8,7 % MA (14-49 Jahre) und herausragende 21,3 % MA in der jungen Zielgruppe der 14-29-Jährigen bei RTLZWEI. Bis zu 1,31 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten das spannende Ende zur besten Sendezeit, in dem sich Sidney und Vivien im Zuschauervoting durchsetzen konnten.

Dabei überzeugte RTLZWEI auch im Anschluss mit einer Folge "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt": Die von der SPIEGEL TV GmbH produzierte Dokumentation erreichte 8,4 % MA bei den 14-49-Jährigen und 17,1 % MA (14-29 Jahre). Bereits am Vorabend waren die RTLZWEI-Vorabend-Soaps erfolgreich. Um 18:05 Uhr erzielte "Köln 50667" den Jahresbestwert von 11,1 % MA in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen und zudem 21,0 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). "Berlin - Tag & Nacht" schlug ab 19:05 Uhr mit 9,2 % MA (14-49 Jahre) und 17,2 % MA zu Buche.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 6,5 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt 07.10.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

