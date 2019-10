RTL II

Babyalarm auf "Love Island" und eine Mutter redet Klartext - heute bei RTL II

- Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show - Moderiert von Jana Ina Zarrella - Neue Folge heute Abend um 22:25 Uhr bei RTL II

Unsanft werden die Islander am frühen Morgen aus ihren Träumen gerissen. Ohrenbetäubendes Babygeschrei schallt durch die Villa. Wie werden sich die Couples als "Eltern auf Probe" schlagen? In der heutigen Challenge "Nachgeschmack" wird fleißig um die Wette geküsst. Das romantische Date von Danilo und Dijana nimmt eine überraschende Wendung: Plötzlich steht die Mutter des charmanten Italieners vor den beiden Turteltauben. Wie wird die Begrüßung zwischen Danilos Mama und der blonden Schweizerin ausfallen? Das Finale naht und die Islander müssen wieder zittern. Wie wird sich die süße Melissa entscheiden? Wer muss die Liebesinsel verlassen und welche Couples ziehen in das große "Love Island"-Finale ein?

Babyalarm auf "Love Island": Aufgeschreckt durch das lautstarke Babygeschrei quälen sich die Islander langsam aus ihren Betten. Im Garten finden sie die neuen Mini-Islander in ihren Buggys. Jedes Couple kann sich über Nachwuchs freuen. Für die Mädels steht fest: Zuerst gehen sie sich schminken und die Jungs kümmern sich um die Babys. Somit wäre die Frage mit der Gleichberechtigung direkt geklärt. "Love Island" mit Kind? Für Sidney und Vivien kein Problem. Liebevoll schließen die beiden ihren Nachwuchs in die Arme und taufen ihn Milou. Bei Samira und Yasin läuft es dagegen nicht so rund. Der kleine Noah hört einfach nicht auf zu schreien. Der temperamentvolle Sporttrainer ist mit den Nerven völlig am Ende und bringt die Situation auf den Punkt: "Wir sitzen hier wie so verzweifelte Väter."

Bei der Challenge "Nachgeschmack" müssen die Mädels knutschend "erschmecken", was ihr Couple gerade gegessen hat. Die Bandbreite reicht dabei von geruchsintensiven Lebensmitteln wie Sauerkraut bis hin zur Knoblauchsoße. Welche Islanderin beweist dabei den besten Geschmackssinn und holt die meisten Punkte?

Die Turteltauben Danilo und Dijana machen sich ausgehfein für ihr Date und verlassen voller Vorfreude die Villa. Noch ahnen sie nicht, welch folgenschwere Wendung das Rendezvous für sie nehmen wird: Mitten in die traute Zweisamkeit platzt plötzlich Danilos Mama hinein und redet mit Dijana und ihrem Sohn Klartext. Für Danilo steht nach dieser Ansage fest: "Es ist aus." Für die ehemalige Miss Universe Switzerland bricht eine Welt zusammen. Unter Tränen redet sie auf den charmanten Italiener ein. Werden die beiden wieder zueinander finden?

Im Anschluss an die heutige Sendung geht es mit "Love Island Aftersun - Der Talk mit Lola" on air bei RTL II weiter. Zusammen mit den Ex-Islandern Mike und Elena und einem besonderen Special-Guest, lässt die beliebte Radio-Moderatorin Lola die Highlights aus der Villa Revue passieren.

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": Nächste Folge heute Abend um 22:25 Uhr bei RTL II.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.

