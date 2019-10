"Breaking News" erschüttern "Love Island": "Fake-News" oder die knallharte Wahrheit?

RTL II

Knallharter Revierkampf zwischen Ricarda und Granate Laura. Wer wird das Match um Mischas Herz für sich entscheiden? Eine Eilmeldung löst ein folgenschweres Beben unter den Islandern aus: Angeblich spielt Ricarda seit Tag eins ein falsches Spiel und hat draußen einen Freund. Kann das Model das Gerücht aus der Welt schaffen? Fernab von dem ganzen Trubel öffnen sich für Dijana und Danilo die Türen zur Privat-Suite. Wie nah werden die Schweizer Granate und der charmante Italiener sich dabei kommen? Für die süße Melissa trudelt eine Einladung zu einem Blind-Date ein. Freudestrahlend putzt sie sich für ihre geheimnisvolle Verabredung heraus. Die anderen Islander rätseln: Trifft sich Melissa am Ende etwa mit ihrem Promi-Crush Pietro Lombardi?

In Ricarda brodelt es: Eifersüchtig beobachtet sie, wie Granate Laura ihrem Mischa, vor ihrer Nase den Hof macht. Höchste Zeit dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben. Aufgebracht sucht die Erkratherin ein Gespräch unter vier Augen mit der Stuttgarterin. Dabei macht ihr Ricarda eine klare Ansage: "Ich will mir nicht jeden Tag reinziehen, wie du hier meinen Freund angräbst." Sie fordert von der vermeintlichen Konkurrentin Respekt und dass sie in Zukunft Abstand von Mischa hält. Die schöne Laura lässt sich davon nicht einschüchtern. Betont lässig kontert sie: "Ich habe keine Angst vor dir." Wutschnaubend holt Ricarda ihren Mischa dazu. Er soll die respektlose Laura in ihre Schranken weisen. Wird der Muskelmann ihn ihrem Sinne handeln?

"Breaking News" erschüttern "Love Island". Ein Zeitungsartikel flattert in die Villa. Ricarda soll nicht als Single-Lady bei "Love Island" eingezogen sein. Fake-News oder die knallharte Wahrheit? Enttäuscht und wütend überhäufen die Islander sie mit Vorwürfen. Mischa, Ricardas "Couple seit Tag eins", verfällt in eine Art Schockstarre, während der sonst so zurückhaltende Sidney seinem Ärger lautstark Luft macht. Verzweifelt versucht sich die Erkratherin zu erklären. Dabei verstrickt sie sich immer mehr in Widersprüchlichkeiten. Werden die Islander ihrer Version am Ende glauben? Ist die Bahn jetzt frei für Laura?

Für Dijana und Danilo öffnen sich die Türen der Privat-Suite. Nach den vielen Irrungen und Wirrungen genießen die beiden ihre Zeit zu Zweit und nutzen die Gelegenheit um sich besser kennenzulernen. Beim liebevollen Sektfrühstück kommen sich die blonde Schweizerin und der charmante Italiener näher. Es fällt der erste Kuss, dem gleich mehrere folgen.

Trauerstimmung bei Melissa. Seit sie Danilo für Dijana freigegeben hat, weiß die süße Islanderin nicht so recht wohin mit sich. Da kommt die Einladung zu einem Double-Blind-Date zur richtigen Zeit. Voller Vorfreude wirft sich Melissa für ihr geheimnisvolles Rendezvous in Schale. Die anderen Islander fiebern mit ihr mit und sind gespannt ob es bei Melissas Date knistern wird.

Am Abend steht auf "Love Island" eine neue Entscheidung an. Dieses Mal sind die Islander gefragt und müssen sich darauf einigen wer bleibt und wer die Villa verlassen muss. Wird nach den Ereignissen des Tages ihre Wahl auf Ricarda fallen oder stellt sich Mischa schützend vor sein "Couple seit Tag eins"?

Nächste Folge "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": Heute um 22:15 Uhr bei RTL II.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.

