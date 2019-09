Neue Turbulenzen bei "Love Island": Granate Roman schnappt sich Melissa - heute bei RTL II

RTL II

Auf der heutigen Malibu-Party bekommen die Mädels ihre Drinks von einem ganz besonders attraktiven Barkeeper serviert: Der smarte Roman stellt sich als Granate heraus und löst unter den Islanderinnen ein kleines Flirtbeben aus. Doch der Hamburger hat nur Augen für Melissa. Gibt sie dem Neuzugang eine Chance und wie wird Danilo reagieren? Dunkle Wolken am Liebes-Horizont bei Mischa und Ricarda. Die Streitereien der beiden nehmen kein Ende. Ist Mischarda bald Geschichte? Bei Sidney dagegen läuft es aktuell richtig gut. Vor allem die drei Granaten flirten fleißig mit ihm und zeigen sehr deutlich ihr Interesse. An welche Islanderin wird der attraktive Düsseldorfer sein Herz verschenken?

Partystimmung auf "Love Island": Aufgeregt kichernd und in schicken Outfits betreten die Islanderinnen den Garten und lassen sich von dem attraktiven Barkeeper Roman ihre Drinks mixen. Schnell ist klar, Roman ist die neue Granate in der Villa. Neugierig wird er von den Mädels begutachtet und angeflirtet, doch der Erdbaumaschinenführer hat nur Augen für Melissa. Vom Balkon aus beobachten die Jungs das Geschehen und sind sich einig: Der Neue ist ein ernstzunehmender Konkurrent. Eifersüchtig stürmen sie die Party und lassen Granate Roman deutlich ihren Unmut über seine Anwesenheit spüren. Nimmt ein neues Drama seinen Lauf?

Die Party ist im vollen Gang als Granate Roman eine Nachricht bekommt. Er darf mit der Dame seiner Wahl auf ein Date gehen. Ohne lange zu überlegen entscheidet sich der Hamburger für die süße Melissa und entführt sie an einen romantischen Ort. Bekommt Danilo nun die Quittung für seine Dijana-Schwärmerei? Und was wird Melissas berühmter Verehrer Pietro Lombardi zur neuen Konkurrenz sagen?

Sidney fliegen die Frauenherzen auf der Liebesinsel nur so zu. Die Granaten Lina, Dana und Vivien geben sich äußerst interessiert und lassen keine Gelegenheit aus um den Düsseldorfer zu umgarnen. Sidney weiß um seinen aktuellen Status als "Most wanted man" auf "Love Island" und nutzt die Gunst der Stunde zum fröhlichen Kennenlernen. Welche der drei Schönheiten wird den begehrten Sidney am Ende erobern?

Bei Mischa und Richarda herrscht inzwischen Dauerzoff. Das selbsternannte "Dream-Couple seit Tag eins" kriegt sich wegen jeder Kleinigkeit in die Haare und die Beziehung bröckelt immer mehr. Beiden setzt die Situation merklich zu. Mischa zieht schließlich die Reißleine und fordert einen Break: "Vielleicht tut es uns auch mal gut, wenn ich auf der Couch schlafe, ich brauche einfach mal eine Pause um klar denken zu können." Unter Tränen bittet das Model ihren Mischa die Beziehung noch nicht aufzugeben. Doch der muskulöse Brandschutzmonteur bleibt standhaft. Ist dies das Ende von Mischarda?

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.

