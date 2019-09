RTL II

RTL II: Flirtattacken mit dramatischem Ausgang - heute bei "Love Island"

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

München (ots)

Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show

- Moderiert von Jana Ina Zarrella - Neue Folge heute Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

Eine neue Nachricht setzt die Islanderinnen unter Stress: Die Single-Ladys müssen richtig Gas geben und die Jungs von sich überzeugen. Später liegt es bei den Jungs zu entscheiden wer von den Mädels auf "Love Island" bleiben darf und wer seine Koffer packen muss. Während die Single-Damen - allen Voran Granate Vivien, angriffslustig in die Challenge starten, schmiedet das Trio Melissa, Samira und Ricarda einen Plan. Schließlich müssen sie ihren Couple-Status verteidigen. Wird die Rechnung der drei Strateginnen aufgehen?

Für die heutige Aufgabe sind besonders die Singles unter den Mädels gefordert, denn wer kein Couple hat muss "Love Island" leider verlassen. Am Ende des Tages entscheiden die Jungs darüber wer sich von den Mädels am meisten ins Zeug gelegt hat und bleiben darf. Eiskonditorin Vivien lässt sich das nicht zweimal sagen. Mutig schnappt sie sich ausgerechnet Mischa und wickelt ihn charmant um den Finger. Sichtlich angetan genießt der Muskelmann die Aufmerksamkeit und kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Wie reagiert Model Ricarda, die Vivens Flirtattacke mit Argusaugen aus der Ferne beobachtet?

Traurednerin Julia ist verzweifelt und bricht erst einmal in Tränen aus, fängt sich allerdings wieder und geht in den Flirtmodus. Vielleicht hat sie doch nicht aufs falsche Pferd gesetzt und Sidney ist der Richtige. Schließlich tröstet er die weinende Julia. Doch Obacht, auch die drei Granaten Lina, Dana und Vivien zeigen sich interessiert an dem blonden Model. Für Julia heißt das sie muss nun Gas geben. Wird sie das Herz von Sidney zurückgewinnen?

Die aggressiven Flirt-Vibes der Single-Mädels setzt das Couple-Trio Melissa, Samira und Ricarda unter Strom. Sie wollen ihr Revier verteidigen und das mit allen ihnen verfügbaren Mitteln. Die Strategie: Kuschelalarm! Beim späteren Pool-Spaß kleben sie im wahrsten Sinne des Wortes an ihren Jungs und umarmen und küssen drauf los als gäbe es keinen gemeinsamen Morgen mehr. Lassen sich die flirtlustigen Single-Ladys damit auf Abstand halten?

Am Abend verkünden die Jungs ihre gemeinsame Entscheidung an der Feuerstelle. Doch diese Reaktion habe sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht ausgemalt: Die Mädels sind in Tränen aufgelöst und alles andere als glücklich mit der Entscheidung. Es kommt zum dramatischen Showdown: Samira konfrontiert den fassungslosen Yasin unter Tränen mit ihrer Vermutung. Die Stimmung der Mädels gegen die Jungs wird mehr als frostig. Welche Wahl hat die Mädels so in Rage gebracht und muss heute seine Koffer packen?

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.

Im Anschluss an die heutige Sendung geht es mit "Love Island After Sun - Der Talk mit Lola" auf dem YouTube-Kanal von "Love Island" weiter. Zusammen mit den zwei Ex-Islandern Denise und Philipp und Eva Benetatou, lässt die beliebte Radio-Moderatorin Lola die Highlights aus der Villa Revue passieren.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.

Pressekontakt:

RTL II

Programmkommunikation

Nora Fleckenstein

089 - 64185 0

nora.fleckenstein@rtl2.de

Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell