RTL II

"Love Island": Das Aus für Yasmira? - Granate Aleks auf Flirtkurs mit Samira - heute Abend bei RTL II

Bild-Infos

Download

11 weitere Medieninhalte

München (ots)

Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show

- Moderiert von Jana Ina Zarrella - Neue Folge heute Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

Denise ist schlecht gelaunt und das schon seit Tagen. Den anderen Islandern geht das ziemlich auf die Nerven. Es kommt zum Streit. Auch bei Ulknudel Lisa war die Laune schon einmal besser. Bei der Challenge wurde sie von den Jungs mit dem Titel "Die Ehrlichste" bedacht. Warum nicht mit "die Schönste" oder "die Heißeste"? Partytime in der Villa: Dort dreht sich heute alles um das Motto "Discofever". Neuzugang Aleks nutzt die Party-Vibes und pirscht sich an die hübsche Samira ran. Dem temperamentvollen Yasin entgeht das natürlich nicht.

Die schlechte Laune von Denise sorgt so langsam für richtig miese Stimmung bei den Islandern. Höchste Zeit sie darauf hinzuweisen, finden die Mädels. Darauf angesprochen, geht die Kölnerin so richtig an die Decke. In ihren Augen haben sich die Mädels das selber eingebrockt. Schließlich haben sie ihr Couple Amin aus der Villa gewählt. Die Mädels lassen sich das nicht gefallen und kontern lautstark zurück. Zum Glück beruhigen sich die aufgebrachten Gemüter wieder etwas und Denise verbringt ein harmonisches Date im Orangenhain mit ihrem neuen Couple Aleks.

Bei der heutigen Challenge können die Islanderinnen gleich vier Titel ergattern: "die Klügste", "die Ehrlichste", "die Schönste", "die Heißeste". Die Jungs haben vier Medaillen für die jeweilige Kategorie zu vergeben. Nicht alle Mädels sind jedoch einverstanden mit der Wahl der Männer. Lisa fühlt sich nach der Challenge als "hässliches Entlein" und muss getröstet werden. Samira dagegen hat in fast allen Kategorien ordentlich abgesahnt und geht als klare Gewinnerin aus der Challenge.

Partytime auf "Love Island": Passend zum Motto "Discofever" haben sich die Islander alle schick gemacht und genießen die gelöste Atmosphäre. Für Neuzugang Aleks verläuft der Abend nicht ganz nach Plan. Trotz des schönen Dates am Nachmittag gibt ihm sein Couple Denise einen Korb. Der smarte Ingenieur lässt sich davon nicht aus dem Konzept bringen und startet mutig einen Flirtversuch bei der hübschen Samira. Angetan erwidert die Hamburgerin seine Avancen und genießt die Aufmerksamkeit. Mit Argusaugen verfolgt Samiras Couple, der temperamentvolle Yasin, das Geschehen aus der Ferne. Wie wird der attraktive Sporttrainer mit der Situation umgehen?

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.

Pressekontakt:

RTL II

Programmkommunikation

Nora Fleckenstein

089 - 64185 0

nora.fleckenstein@rtl2.de

Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell