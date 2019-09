RTL II

"Love Island": Wenn Ecuador am Ecuador liegt und Liebe durch den Magen geht - heute bei RTL II

München (ots)

Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show

- Moderiert von Jana Ina Zarrella - Neue Folge heute Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

Unter den neugierigen Blicken der anderen kehren die Turteltauben Mischa und Ricarda aus der Privat-Suite zurück. Die Ansichten über die gemeinsame Nacht fallen jedoch etwas unterschiedlich aus. Sonnenschein Lisa zerbricht sich darüber keinen Kopf und verbreitet mit ihren Geographie-Kenntnissen eine lustige Stimmung am Pool. Bei der heutigen Challenge "Essen auf Rädern" kommen sich vier Couples besonders nah. Die abendliche Paarungszeremonie mit Jana Ina hängt wie eine dunkle Wolke über den Islandern. Für wen ist das Spiel heute vorbei?

Nach einer leidenschaftlichen Nacht kehren Muskelmann Mischa und Model Ricarda aus der Privat-Suite zurück. Während der Ludwigshafener bei den Jungs im Garten von der gemeinsamen Nacht schwärmt und dafür anerkennende Blicke erntet, schildert Ricarda den Mädels eine etwas andere Version. Immerhin stimmen beide darin überein, dass es in der Privat-Suite voll schön war.

Die bisher so zurückhaltende Lisa mausert sich auf "Love Island" immer mehr zur Comedy-Queen. Zur Höchstform läuft sie allerdings am Pool auf, als sie ihre Geographie-Kenntnisse rund um Ecuador zum Besten gibt. Als sie dann auch noch die vermeintlich 16 Kontinente aufzählen will, schreitet Julia beherzt ein und hält der Ulknudel den Mund zu. Es hilft nichts, die anderen Islander krümmen sich bereits vor Lachen.

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Auf die Islander wartet dazu die passende Challenge: Bei "Essen auf Rädern" müssen sie mit ihrem Mund ein Drei-Gänge-Menü von der einen Seite auf die andere befördern. Die vier Single-Jungs Aleksandar, Danilo, Philipp und Sidney dürfen entscheiden mit welcher Islanderin sie diese intime Challenge bestreiten möchten. Das schnellste Couple gewinnt. Guten Appetit.

Die anstehende Paarungszeremonie mit Jana Ina sorgt für Aufregung in der Gruppe. Die Islander vermuten, dass heute folgenschwere Entscheidungen getroffen werden. Wer findet ein neues Couple und wer muss heute Abend die Koffer packen und "Love Island" verlassen?

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.

Im Anschluss an die heutige Sendung geht es mit "Love Island After Sun - Der Talk mit Lola" auf dem YouTube-Kanal von "Love Island" weiter. Zusammen mit Dennis, der gestern verletzungsbedingt die Villa verlassen mussten, lässt die beliebte Radio-Moderatorin Lola die Highlights aus der Villa Revue passieren.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.

