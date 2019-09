RTL II

"Love Island": Tränenreiche Entscheidung und drei granatenstarke Neuzugänge - heute bei RTL II

Bild-Infos

Download

12 weitere Medieninhalte

München (ots)

Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show

- Moderiert von Jana Ina Zarrella - Neue Folge heute Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

Bei "Love Island" sorgt das Voting-Ergebnis der Zuschauer unter den Islandern für viele Emotionen und jede Menge Zündstoff. Sie müssen die Entscheidung treffen: Asena, Amin, Lisa oder Yasin - Wer bleibt und wer muss die Villa verlassen? Ganz andere Sorgen plagen die süße Melissa. Obwohl sie mit Weltenbummler Dennis ein harmonisches Couple bildet, fühlt sie sich jeden Tag mehr zu dem charmanten Danilo hingezogen. Große Überraschung: Die Pool-Party der Mädels wird gleich von drei Granaten gecrasht! Aleksandar, Philipp und Sidney ziehen in die Villa, während sich die Jungs am Strand vergnügen.

Bei der großen Entscheidung müssen die Mädels ihre Stimme für Amin oder Yasin abgeben. Die Jungs haben die Wahl zwischen Asena und Lisa. Die Diskussionen sind sehr emotional und hinterlassen bei allen Beteiligten ihre Spuren. Bei zwei Islandern kommt es zum großen Eklat. Wird es zwischen den Streithähnen zu einer versöhnlichen Aussprache kommen?

Danilo lässt bei Melissa nicht locker. Der charmante Italiener mit den süßen Grübchen sucht bei jeder Gelegenheit ihre Nähe und bekundet sehr deutlich sein Interesse. Weltenbummler Dennis, der mit Melissa ein Couple bildet bleibt das natürlich nicht verborgen und es macht sich leichter Unmut breit. Melissa sucht daraufhin das Gespräch mit ihm. Kann Dennis Konkurrent Danilo in seine Schranken weisen und das Herz der süßen Melissa für sich gewinnen?

Versteck-Spiel in der Villa: Die Jungs müssen es in einer bestimmten Zeit schaffen, die Mädels innerhalb der Villa zu finden. Auch wenn sie gefühlt die Villa auseinandernehmen, haben sie keine Chance gegen die kreativen Verstecke der Islanderinnen. Unter wildem Gekicher und Gekreische werden alle Ecken durchsucht. Als Belohnung winkt ein entspannter Tag am Pool - ohne Jungs....

Während die Mädels ihre Pool-Party genießen, crashen plötzlich drei Granaten die Villa: Aleksandar, Philipp und Sidney - die neuen Islander. Sichtlich angetan von dem unverhofften Besuch scharen sich die Islanderinnen um die gutaussehenden Jungs und genießen die ersten Kennenlern-Gespräche. Eine Video-Nachricht, die die Neuankömmlinge in ausgelassener Stimmung mit den Mädels am Pool zeigt, erreicht die Islander am Strand. Wie werden sie mit der neuen Konkurrenz umgehen?

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.

Im Anschluss an die heutige Sendung geht es mit "Love Island After Sun - Der Talk mit Lola" auf dem YouTube-Kanal von "Love Island" weiter. Zusammen mit den zwei Islandern, die heute die Villa verlassen mussten, lässt die beliebte Radio-Moderatorin Lola die Highlights aus der Villa Revue passieren.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.

Pressekontakt:

RTL II

Programmkommunikation

Nora Fleckenstein

089 - 64185 0

nora.fleckenstein@rtl2.de

Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell