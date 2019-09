"Love Island": Liebes-Spiele auf der "Wow-Stelle" und wer muss nach Zuschauer-Voting zittern

RTL II

Das Herz der süßen Melissa schlägt abwechselnd für Content Creator Dennis und den charmanten Italiener Danilo. Wer ist der Richtige? Ricarda und Mischa dagegen entdecken immer mehr ihre Gefühle füreinander. Bei der anstehenden Challenge "Wow-Stelle" zeigen die Jungs ihren Herzensdamen welche verborgenen Talente in ihnen stecken und wie sie mit ihrem Couple verzwickte Hürden am geschicktesten meistern. Die ausgelassene Stimmung ist jedoch nicht von Dauer: Am Abend betritt Jana-Ina die Villa und verkündet an der Feuerstelle das Voting-Ergebnis. Die Zuschauer haben die Frage: "Wer sucht wirklich nach der wahren Liebe?" via "Love Island"-App beantwortet. Welche Islander müssen nun zittern?

Für die süße Melissa steht seit Danilos Gefühlsoffenbarung die Liebeswelt Kopf. Doch sie ist vergeben und bildet ein Couple mit dem bisher freiheitsliebenden Weltenbummler Dennis. Wer von den Beiden wird ihr Herz erobern? Im Gegensatz dazu wird es zwischen Model Ricarda und dem muskulösen Brandschutzmonteur Mischa zunehmend ernster. Die beiden turteln sich verliebt durch den Tag und wachsen als Couple immer enger zusammen.

Für die Islander steht eine neue Challenge an. Auf der heißesten Baustelle der Insel, der "Wow-Stelle" müssen die Jungs mit ihrem Couple einen Parcours bestreiten. In der Jury sitzen die Mädels. Vom sexy Cola-Mann, über Schubkarren-Slalom oder einer Performance à la Miley Cyrus auf der Abrissbirne ist alles geboten. Ob die Islanderinnen den Gewinner-Titel "Heißester Bauarbeiter" an den muskulösen "BetonMischa" vergeben werden?

Nach der ausgelassenen Stimmung an der "Wow-Stelle" wird es für die Islander ernst. Jana Ina kommt in die Villa und hat das Voting-Ergebnis im Gepäck. "Welcher Islander sucht wirklich nach der wahren Liebe?" Die Zuschauer haben ihre Stimme via "Love Island"-App abgegeben und lassen nun vier Islander zittern. Welche Konsequenzen hat das Voting für ihren Verbleib in der Villa?

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": Heute Abend um 20:15 Uhr bei RTL II.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.

