RTL II

"Lady in Red" crasht die "White Party" auf "Love Island" bei RTL II

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

München (ots)

Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show

- Moderiert von Jana Ina Zarrella - Neue Folge heute Abend um 22:30 Uhr bei RTL II

Nach den Gefühlsstürmen der gestrigen Paarungszeremonie haben sich die Wogen in der Villa wieder geglättet. Am nächsten Morgen lernen sich die Islander beim Couple-Frühstück besser kennen. Die Vorfreude bei den Islandern auf die "White-Party" am Abend ist groß. Noch ahnen sie nicht, dass Neuzugang Julia als "Lady in Red" die Blicke - vornehmlich der männlichen Islander - auf sich ziehen wird.

Die Stunden vor und nach der letzten Paarungszeremonie hatten es in sich: Eifersucht, Streit und viele Tränen. Am nächsten Morgen ist davon nichts mehr zu spüren. Die Sonne scheint und die Islander genießen ihre neu gewonnene Zweisamkeit beim Frühstück am Pool. Astrophysiker Erik und seine Auserwählte Lisa kommentieren die neuen Konstellationen auf "Love Island". Welches Couple hat ihrer Meinung nach das größte Zukunftspotenzial?

Währenddessen entdecken das frischgebackene Couple Melissa und Dennis viele Gemeinsamkeiten - und zwar über das Thema Süßigkeiten hinaus. Sie genießen den Austausch und strahlen dabei um die Wette. Für den bisher so freiheitsliebenden Weltenbummler war das Gespräch "mindblowing".

It´s Partytime: Bei den Islandern laufen die Styling-Vorbereitungen auf Hochtouren. Heute Abend findet eine "White Party" in der Villa statt. Während die Vorfreude steigt, ahnen die Islander noch nicht, dass noch ein weiterer Gast mit von der Partie sein wird. Mit einem fulminanten Auftritt crasht die neue Islanderin Julia ganz in Rot die "White Party" und zieht alle Blicke auf sich. Während die Jungs sich direkt um sie scharen, versuchen die Mädels von der Dachterrasse aus möglichst viel vom Geschehen mitzubekommen. Wer kann der attraktiven Julia widerstehen und hält seinem Couple die Treue? Da sind Eifersüchteleien vorprogrammiert.

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.

Pressekontakt:

RTL II

Programmkommunikation

Nora Fleckenstein

089 - 64185 0

nora.fleckenstein@rtl2.de

Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell