Gewitterwolken über "Love Island" - Der erste Auszug heute bei RTL II

München (ots)

Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show

- Moderiert von Jana Ina Zarrella - Neue Folge heute Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

Ein Sturm fegt derzeit über Mallorca und auch in der "Love Island"-Villa ziehen Gewitterwolken auf. Während es bei Yasin und Samira gewaltig kracht, strahlt Denise mit Neuzugang Amin um die Wette. Und Melissa lässt einen Islander ganz schön im Regen stehen. Zudem herrscht eine spannungsgeladene Stimmung in der Villa: Eine Paarungszeremonie steht an. Derzeit sind die Mädels in der Überzahl. Eine Islanderin wird die Villa verlassen müssen. Für wen ist das Spiel um die Liebe heute Abend vorbei?

Neuzugang Amin hat die Villa gestern ganz schön aufgemischt. Nach seinem Date mit Asena und Samira möchte er nun auch die anderen Islanderinnen besser kennenlernen - sehr zum Unmut der Jungs. Die männlichen Islander schwören sich brüderlich aufeinander ein. Was sie noch nicht wissen: Eigentlich besteht gar kein Grund zur Sorge, denn Amin scheint vor allem an Single-Lady Denise interessiert zu sein. Die 32-Jährige ist von dem muskulösen Geschäftsmann auch sehr angetan...

Dunkle Wolken am Liebeshimmel gibt es vor allem bei Yasin und Samira. Der Sporttrainer ist außer sich und macht Samira große Vorwürfe. Für ihn hat sich die Sache erledigt. Aber Yasin ist schließlich kein Kind von Traurigkeit und macht der süßen Melissa Avancen. Doch mit ihrer Reaktion hat er nicht gerechnet: Melissa gibt dem sexy Sporttrainer einen klaren Korb, schließlich haben auch die Mädels einen Pakt geschlossen.

Eine neue Nachricht macht alle Islander nervös. Heute Abend steht wieder eine Paarungszeremonie an. Derzeit wohnen mehr Mädels als Jungs in der Villa. Das heißt, eine Islanderin wird die Villa heute Abend verlassen müssen. Wer bleibt Single und muss ausziehen?

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.

Im Anschluss an die heutige Sendung geht es mit "Love Island After Sun - Der Talk mit Lola" auf dem YouTube-Kanal von Love Island weiter. Zusammen mit ihrem Gast Jessica, aus der letzten Staffel, lässt die beliebte Radio-Moderatorin die Highlights aus der Villa Revue passieren.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.

