Liebe liegt in der Luft: Dritte Staffel "Love Island" ab 9. September bei RTL II

Neue Staffel "Love Island" dieses Jahr vier Wochen on air

- Interaktive Dating-Show mit Moderatorin Jana Ina Zarrella - Sendetermin steht fest: erste Folge am 9. September bei RTL II - Montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr

Das Warten hat endlich ein Ende: Ab 9. September verlängert RTL II mit der Dating-Show "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" wieder den Sommer. Fans können sich freuen, denn dieses Jahr haben die neuen Islander sogar vier Wochen Zeit, um sich zu verlieben und ein Insel-Abenteuer voller prickelnder Flirts zu erleben. Durch die Dating-Show führt erneut Moderatorin Jana Ina Zarrella.

Dating-Show-Fans können aufatmen: Nach dem linearen und digitalen Erfolg des Vorjahres geht RTL II mit "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" in die dritte Staffel. Von 9. September bis 7. Oktober heißt es: Liebe liegt in der Luft. In einer luxuriösen Villa haben sexy Singles ganze vier Wochen Zeit, um die wahre Liebe zu finden und den Sommer ihres Lebens zu verbringen.

Bei heißen Challenges lernen sich die Islander besser kennen und kommen sich bei romantischen Dates näher. Doch die Couples sollten sich nicht in Sicherheit wiegen, denn regelmäßig sorgen neue Singles für Aufregung und vielleicht auch für Eifersucht und Liebesturbulenzen. Denn wie immer gilt: Wer Single bleibt, läuft Gefahr, die Insel verlassen zu müssen.

"Das Dating-Original ist zurück: Ich kann die neue Staffel von 'Love Island' kaum erwarten. Unsere Islander haben dieses Jahr noch mehr Zeit für die Liebe - insgesamt vier Wochen. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Wer findet wen gut? Wer kommt mit wem zusammen? Und wer findet die große Liebe? Das sind wieder die großen Fragen", so Moderatorin Jana Ina Zarrella.

Auch in der dritten Staffel können die Zuschauer mit der interaktiven "Love Island"-App den Verlauf der Sendung aktiv mitgestalten. Am Ende entscheiden sie, welches Traumpaar "Love Island 2019" gewinnt. Im Finale stellt sich wie immer die Frage: Geld oder Liebe?

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei www.tvnow.de/shows/love-island-14974 verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

