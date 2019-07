RTL II

RTL II baut Content-Angebot auf Facebook aus

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Produktion exklusiver Inhalte für Facebook Watch - Blick hinter die Kulissen beliebter RTL II-Formate wie "GRIP - Das Motormagazin", "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667"

RTL II und Facebook haben eine umfangreiche Content-Partnerschaft vereinbart. Mit ihr erhalten die Nutzer von Watch, der zentralen Video-Plattform auf Facebook, den Zugriff auf zahlreiche Inhalte von RTL II, darunter "GRIP - Das Motormagazin", "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667". Das RTL II-Angebot auf Watch startet ab sofort und umfasst direkt zu Beginn etwa 100 Stunden Bewegtbild. Damit baut RTL II die Verfügbarkeit seiner Inhalte auf zielgruppenrelevanten Plattformen konsequent weiter aus.

Im Rahmen der Vereinbarung mit Facebook wird RTL II auch exklusive Inhalte für Watch produzieren, darunter Livestreams von Events, Behind-the-Scenes-Material oder Interviews rund um Erfolgsformate wie "GRIP - Das Motormagazin". Für die Marke "GRIP" hat RTL II bereits Online Originals produziert, um das Markenuniversum auf allen Kanälen zu etablieren. Neben der klassischen TV-Sendung bietet hier u.a. die dazugehörige Veranstaltungsreihe "GRIP - Das Motorevent" vielfache Möglichkeiten, zusätzliche Inhalte für Watch bereitzustellen. Darüber hinaus werden Clips und Previews zu aktuellen RTL II-Sendungen und beliebten TV-Highlights auf Facebook Watch angeboten.

"Gemeinsam mit RTL II bieten wir Fans der Erfolgssendungen wie 'GRIP', 'Berlin - Tag & Nacht' oder 'Köln 50667' auf Facebook Watch exklusive Einblicke hinter die Kulissen sowie die besten Momente aus den TV-Sendungen. Damit ermöglichen wir den Menschen auf Facebook einen noch spannenderen, vielseitigeren Austausch rund um ihre Lieblingsformate. Wir freuen uns sehr über diese Ausweitung unserer bereits sehr erfolgreichen und engen Zusammenarbeit mit RTL II", so Jens-Uwe Bornemann, Director of Media Partnerships Central and Eastern Europe bei Facebook.

Julian Krietsch, Bereichsleiter Channel Strategy & Content Distribution bei RTL II: "Mit unserer Multi-Channel-Strategie wollen wir unsere Inhalte überall dort platzieren, wo unsere Zuschauer sich bereits befinden oder wir potenzielle neue User hinzugewinnen können. Um die Reichweiten unserer TV-Marken noch einmal deutlich zu steigern, ist die Kooperation mit Facebook für RTL II ein besonderer Meilenstein im Rahmen der Digitalstrategie. Mit unserer Erfahrung in der Produktion von Online Originals werden wir auch für Facebook Watch passgenau auf die Interessen der Plattform-User zugeschnittenen Content liefern."

Watch ist Facebooks zentrale Video-Plattform, in der sich alle sozialen und interaktiven Videoerlebnisse abspielen, darunter Live-Videos und Watch Party. Die Nutzer erwartet ein personalisierter Video-Feed, der aktuelle Videos sowie Eigenproduktionen bereithält - von Unterhaltung über Sport bis hin zu Nachrichten und vielem mehr. Bei allen Inhalten auf Watch steht der soziale Aspekt im Vordergrund: Nutzer können sich mit anderen austauschen und z.B. über interaktive Umfrage-Tools mitbestimmen, wie sich die Inhalte weiterentwickeln. Gut ein Jahr nach dem weltweiten Start von Watch verbringen mittlerweile mehr als 720 Millionen Menschen pro Monat und 140 Millionen Menschen pro Tag mindestens eine Minute auf Watch. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt 26 Minuten.

RTL II ist auf Facebook mit elf starken TV-Marken vertreten und erreicht damit knapp 9 Mio. Menschen*. Mit "Berlin - Tag & Nacht" bespielt RTL II die Facebook-Seite mit der größten Community unter allen deutschen TV-Formaten**. Auch "GRIP" gehört mit mehr als einer Million Fans bereits jetzt zu den beliebtesten Medienmarken auf Facebook. Das Content-Angebot von RTL II auf Facebook umfasst Previews auf TV-Highlights, interaktive Umfragen beispielsweise zur Abstimmung über Sendungsinhalte, Zusammenfassungen diverser Handlungsstränge sowie Q&As mit Darstellern aus beliebten Sendungen.

Über RTL II:

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTL II. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTL II ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTL II News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

Über Facebook:

Facebook wurde 2004 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen die Möglichkeit zu geben, Gemeinschaften zu bilden und die Welt näher zusammen zu bringen. Heute verwenden weltweit mehr als zwei Milliarden Menschen Facebook, um mit Freunden und Menschen in Verbindung zu bleiben, zu erfahren, was auf der Welt los ist und Inhalte zu teilen, die ihnen wichtig sind. Mit Facebook können gemeinnützige Organisationen, Vereine und Unternehmen Menschen für ihre Sache begeistern und Aufmerksamkeit auf die Themen lenken, die sie bewegen.

*Quelle: Fanpage Karma (Stand: 01.07.2019) **Quelle: Socialbakers (Stand: 01.07.2019)

Pressekontakt:

RTL II Unternehmenskommunikation

Franziska Hippe

089 - 64185 6903

franziska.hippe@rtl2.de

info.rtl2.de

blog.rtl2.de

facebook.com/rtl2.de



RTL II Bildredaktion

bildredaktion@rtl2.de

Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell