RTL II im Juni: Starke Sozial-Dokus und Daily Soaps, erfolgreiche Neustarts

- Sozial-Doku "Hartz & Herzlich" erzielt Jahresbestwert - "Krass Schule" digital das erfolgreichste RTL II-Format - Vorabend-Soaps holen weiter Top-Quoten - Sender-Monatsschnitt von 5,3 Prozent liegt über dem Vorjahreswert

Mit 5,3 Prozent erzielt RTL II im Juni einen starken Monatsmarktanteil. Verantwortlich dafür sind u.a. die Sozial-Dokus "Hartz und herzlich" und "Armes Deutschland - Deine Kinder", die mit Topwerten weiter an Relevanz gewinnen. "Hartz und herzlich" erzielte mit der neuen Ausgabe "Die Plattenbauten von Bitterfeld-Wolfen" den besten Marktanteil des Jahres. Am Vorabend konnten neue Folgen von "Krass Schule" sowie die neue Soap "Krass Abschlussklasse" bei den jungen Zuschauern punkten. Auch die Daily Soaps "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" sind weiterhin stark gefragt. In der Primetime überzeugte das neue Reportage-Format "Pleite unter Palmen".

Die Highlights des Monats im Einzelnen:

Topwerte für Vorabend-Soaps:

-"Krass Schule": bis zu 14,7 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29)

- "Berlin - Tag & Nacht": bis zu 8,9 % bzw. 19,5 % MA (14-29) - "Köln 50667" performt mit bis zu 9,3 % bzw. 20,6 % MA (14-29)

Sozial-Dokus mit Jahresbestwert:

- "Hartz und herzlich - Die Plattenbauten von Bitterfeld-Wolfen" erzielt Jahresbestwerte von 12,3 % und 19,5 % MA (14-29) - "Armes Deutschland - Deine Kinder": bis zu 11,0% MA

Erfolgreiche Neustarts im TV:

- Das neue Sozial-Reportage-Format "Pleite unter Palmen" erreichte starke 8,6% MA - Bei den jungen Zuschauern (14-29) punktet die neue Daily Soap "Krass Abschlussklasse" mit bis zu 13,5% MA

"Krass Schule" digital nicht zu bremsen:

- Die Daily Soap ist digital weiterhin ein enormer Erfolg. Bei TVNOW und RTL2.de steigert das Format seine Performance um mehr als 100% im Vergleich zur vorherigen Staffel und erreicht im TV-Ausstrahlungszeitraum* knapp 15 Millionen Video-Views. Damit war die Soap nicht nur bei TVNOW** das erfolgreichste RTL II-Programm, sondern auch auf YouTube. Der dazugehörige Channel steigert seine Performance mit über 100 Millionen Video-Views um fast 150 Prozent***. Auch auf Instagram hat sich mit 270.000 Followern die Anzahl der Fans des offiziellen Kanals @krassschule verdoppelt****.

Starbesetzte Spielfilme begeistern besonders die Männer:

- "Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens": 11,3 % MA bei Männern 14-49, starke 14,1% MA bei den jungen Männern (14-29) - "Rambo II - Der Auftrag": 8,0 % MA bzw. 10,9% bei Männern 14-49 - "Shawn of the Dead": 7,8% MA bzw. 9,7% bei Männern 14-49

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.06.-30.06.2019, vorläufig gewichtet 28.06.- 30.06.2019. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen. * 18.03.-14.06.2019 **Quelle: TVNOW RTLi (Stand: 30.06.2019) ***Quelle: YouTube Analytics (Stand: 09.06.2019) ****Quelle: Instagram Insights (Stand: 01.07.2019)

