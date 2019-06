RTL II

Neue Sozialreportage "Pleite unter Palmen" überzeugt bei RTL II

München (ots)

"Pleite unter Palmen" mit 8,8 % MA (14-49 Jahre)

- "Armes Deutschland - Deine Kinder": 10,7 % MA (14-49 Jahre) - RTL II-Tagesmarktanteil von 7,1 % MA

Das Interesse der Zuschauer an sozialen Themen am Dienstagabend bei RTL II ist ungebrochen: Das neue Format "Pleite unter Palmen" überzeugte in der Primetime mit starken 8,8 % MA in der werberelevanten Zielgruppe und erreichte bis zu 1,55 Mio. Zuschauer gesamt.

In der Late Prime erzielte "Armes Deutschland - Deine Kinder", sehr gute 10,7 % MA bei den 14-49-Jährigen. Bis zu 1,34 Mio. Zuschauer gesamt nahmen Anteil an dem Schicksal der Alleinerziehenden Jenny, die mit ihren beiden Töchtern in einer Obdachlosenunterkunft lebt.

Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,1 % (14-49 Jahre).

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 04.06.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

