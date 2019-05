RTL II

Neu bei RTL II: "Krass Abschlussklasse"

München

Neue Schul-Soap bei RTL II

- 15 Folgen - Ausstrahlung ab Montag, 17. Juni 2019, montags bis freitags 16:05 Uhr, bei RTL II

Die neue Schul-Soap "Krass Abschlussklasse" rückt das aufregende letzte Jahr an einem Gymnasium in den Mittelpunkt. Mitten drin: Die beiden besten Freunde Jonas und Nico, die ihr Abschlussjahr mit einem eigenen YouTube-Kanal begleiten und das Geheimnis des mysteriösen neuen Schülers Kian lüften wollen.

Aufruhr in der Abschlussklasse: Der geheimnisvolle neue Schüler Kian verdreht den Mädels den Kopf und bereitet den Lehrern als Bad Boy gehörig Kopfschmerzen. Schnell steht fest, dass Kian ein dunkles Geheimnis hütet, welches die Abschlussklasse in Aufregung versetzt. Was steckt hinter Kians merkwürdigem Verhalten? Die beiden Freunde Jonas und Nico fühlen dem Neuen auf den Zahn - und begleiten das aufregende letzte Schuljahr mit ihrem eigenen YouTube-Kanal.

RTL II verlängert "Krass Abschlussklasse" digital: Zur Begleitung der 15 Folgen von "Krass Abschlussklasse" launcht der Sender einen eigenen YouTube-Kanal, der mit ergänzendem Content zur Sendungsausstrahlung bestückt wird. Zudem sind alle Folgen im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage kostenlos bei TVNOW verfügbar.

"Krass Abschlussklasse" wird von der Tresor TV Produktions GmbH produziert.

15 Folgen von "Krass Abschlussklasse", ab Montag, den 17. Juni 2019, montags bis freitags um 16:05 Uhr bei RTL II

Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei www.tvnow.de verfügbar.

