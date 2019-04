RTL II

Ich bin Laura und das ist mein Leben - Jetzt die erste Folge "Wir sind jetzt" bei TVNOW anschauen

Neue Young Fiction-Serie mit: Lisa-Marie Koroll, Justus Czaja, Soma Pysall, Gustav Schmidt, Gina Stiebitz, Nele Trebs und Julia Wulf

- Ausstrahlung: Wöchentlich eine neue Folge ab Samstag, 27. April, bei TVNOW

Liebes Tagebuch,

warum ich das alles aufschreibe, was jetzt kommt, weiß ich auch nicht so genau. Aber ich habe gelesen, dass Tagebuchschreiben angeblich gut tut... Wenn man sich mal mit sich selbst beschäftigt oder so, seine Gedanken aufschreibt und nicht nur auf Social Media rumhängt und Nachrichten verschickt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber das auszuprobieren kann das Chaos in meinem Kopf ja nicht noch schlimmer machen. Deswegen versuch ich's mal.

Ich denke, du solltest am Anfang ein paar Basics über mich wissen - damit es nachher nicht noch komplizierter wird. Also, mein Name ist Laura, ich bin 17 Jahre alt, gehe noch zur Schule und bin eigentlich ständig mit den Mädels unterwegs. Meine Freundinnen sind Zoe, Julia und Mira. Und ich habe zurzeit einen festen Freund, Olli. Ah und natürlich ist da auch Daniel - nicht nur Ollis bester Freund, sondern auch meiner.

Du glaubst nie, was heute im Park los war: Zoe hat was voll Komisches gesagt. Sie denkt, dass ich hoffe, dass Olli mit dieser Fee rummacht! Angeblich damit ich einen Grund hätte mit ihm Schluss zu machen? Das ist doch totaler Quatsch. Ich habe mir ja nur Gedanken gemacht... Und nachdem was man über Fee hört, ist das ja kein Wunder. Ich habe Zoe nur gefragt, ob Olli und ich glücklich miteinander aussehen. Das ist ja wohl eine berechtigte Frage. Und überhaupt, woher weiß man eigentlich, dass man mit jemandem glücklich ist? Dass das alles so richtig ist und passt, oder ob man sich das selbst nur einredet?

Oh, ich muss los. Party mit den Girls!

Über "Wir sind jetzt"

Im Mittelpunkt stehen die 17-jährige Laura und ihre Clique, die sich mit der ersten Liebe und anderen Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens auseinandersetzen müssen. Mitten im Gefühlschaos der Jugendlichen schlägt das Schicksal gnadenlos zu und der Tod eines Freundes bringt ihre Welt ins Wanken. Ehrlich, lebensnah, gefühlvoll, aber auch mit viel Humor erzählt "Wir sind jetzt" vom Erwachsenwerden der Protagonisten. "Wir sind jetzt" wurde von Kino-Regisseur Christian Klandt und dem Produzenten Christian Popp, Geschäftsführer Producers at Work, umgesetzt. Der Autor ist Burkhardt Wunderlich.

