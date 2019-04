RTL II

Die neue RTL II-Serie "Wir sind jetzt" ab Samstag bei TVNOW

München (ots)

Neue Young Fiction-Serie mit: Lisa-Marie Koroll, Justus Czaja, Soma Pysall, Gustav Schmidt, Gina Stiebitz, Nele Trebs und Julia Wulf

- Ausstrahlung: Wöchentlich eine neue Folge ab Samstag, 27. April, bei TVNOW

Die erste Liebe, wilde Partys, Unsicherheit, Gefühlschaos und Schicksalsschläge: In "Wir sind jetzt" kämpfen Hauptfigur Laura (Lisa-Marie Koroll) und ihre Clique mit den Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens. Ab Samstag, den 27. April, zeigt RTL II die Young Fiction-Serie vorab bei TVNOW.

Erstmals strahlt RTL II eine Young Fiction-Serie exklusiv vorab im Streaming-Angebot aus. Ab dem 27. April steht wöchentlich eine von vier neuen Folgen der Serie "Wir sind jetzt" bei TVNOW zum Abruf bereit. Neukunden können das Premium-Paket des Streaming-Dienstes kostenlos 30 Tage testen. Zudem können Fans der Serie auf dem formateigenen Instagram-Kanal @wirsindjetzt weiter folgen und mit exklusiv produziertem Content Einblick in ihre Lebenswelt erhalten.

In der ersten Folge lernen die Zuschauer Laura, ihre Freunde, ihr Leben und auch ihre Gefühlswelt kennen. An sich scheint bei der 17-Jährigen alles gut zu laufen. Schule und Erwachsene nerven, aber sie hat einen tollen Freund, super Freundinnen und sogar noch einen besten Freund, dem sie alles anvertrauen kann. Doch vieles ist neu. Liebe, Sex, Drogen und ganz besonders die Fragen: Wer bin ich? Wer will ich sein? - und bin ich im Moment eigentlich glücklich?

Als Fee, eine Mitschülerin, sich scheinbar an Lauras Freund Olli ranmacht, ist Laura total verunsichert. Ist sie überhaupt genug für ihn? Was wäre, wenn er sie mit Fee betrügen würde? Olli ist so auf Sex fixiert, dass er sogar seinen und Lauras besten Freund Daniel unbedingt zu einer heißen Nacht verhelfen möchte. Er organisiert für die nächste Party ein Blind Date für Daniel. Als Olli seine Freundin auffordert, mit Daniel Küssen zu üben, endet die Leichtigkeit und der Spaß zwischen Laura und Daniel. Irgendetwas ist anders und fühlt sich komisch an. Auf der Party sieht Laura Daniel mit seinem Date und plötzlich ist es ihr egal, ob Olli mit Fee feiert.

Was ist passiert? Daniel ist doch ihr bester Freund. Der, der ihr die Haare hält, wenn sie sich übergeben muss, und der sie sicher nach Hause bringt, wenn es ihr nicht gut geht. Laura muss sich die Fragen stellen: Kann man zwei Menschen auf einmal lieben? Ist das Teil des Erwachsenwerdens?

Ausstrahlung: Die neue RTL II-Serie "Wir sind jetzt" ab Samstag, den 27. April, bei TVNOW

Über "Wir sind jetzt"

Im Mittelpunkt stehen die 17-jährige Laura und ihre Clique, die sich mit der ersten Liebe und anderen Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens auseinandersetzen müssen. Mitten im Gefühlschaos der Jugendlichen schlägt das Schicksal gnadenlos zu und bringt ihre Welt ins Wanken. Ehrlich, lebensnah, gefühlvoll, aber auch mit viel Humor erzählt "Wir sind jetzt" vom Erwachsenwerden der Protagonisten. "Wir sind jetzt" wurde von Kino-Regisseur Christian Klandt und dem Produzenten Christian Popp, Geschäftsführer Producers at Work, umgesetzt. Der Autor ist Burkhardt Wunderlich.

