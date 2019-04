RTL II

"Game of Thrones": RTL II zeigt 2019 die deutsche Free-TV-Premiere der finalen Staffel

München (ots)

- RTL II zeigt 2019 die achte und letzte Staffel der erfolgreichsten Serie unserer Zeit - Die Ausstrahlung der sechs finalen Episoden in deutscher Free-TV-Premiere - Start: Oktober 2019, voraussichtlich samstags, 20:15 Uhr, bei RTL II

Eine Ära geht zu Ende: Die Weißen Wanderer haben die Mauer mit einem Drachen unter ihrem Kommando durchbrochen und Westeros´ Schicksal liegt in den Händen eines stark trinkenden Zwerges, eines wiedergeborenen Bastards und der Mutter der Drachen. Game of Thrones' achte und letzte Staffel ist ein epischer Sprint zum Ende von George R.R. Martins gigantischer Geschichte von Königen, Damen und Armen. Mehr als eineinhalb Jahre haben die Macher an der finalen Staffel gearbeitet, die außerdem die teuerste aller Zeiten sein soll. Keine andere Serie der letzten Jahrzehnte hat die Fans so in Atem gehalten.

Wie Kit Harrington in einem Interview verriet, wird der Tod einiger Hauptcharaktere in der achten Staffel sehr schnell abgefertigt. Man darf also ein Blutbad erwarten. Bleibt nur die Frage: Wer wird zum Schluss auf dem Eisernen Thron sitzen?

RTL II wird die Fans nicht lange auf die Antwort warten lassen und die finale Staffel der epischen Fantasy-Serie bereits im Herbst 2019 zeigen. Dann werden die letzten sechs Episoden, voraussichtlich jeden Samstag um 20:15 Uhr bei RTL II ausgestrahlt.

Ab jetzt sind alle Folgen aus der siebten Staffel 7 Tage lang auf TV NOW verfügbar: https://www.tvnow.de/serien/game-of-thrones-6963

Mehr Infos unter RTL2.de: https://www.rtl2.de/sendung/game-of-thrones

Pressekontakt:

RTL II Kommunikation

Sada Lehnigk

089 - 64185 6510

sada.lehnigk@rtl2.de

Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell