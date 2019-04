RTL II

"Wir sind jetzt" startet bei TVNOW: RTL II-Young-Fiction-Serie wird vom Medienboard gefördert

- Young-Fiction-Serie von Kino-Regisseur Christian Klandt und Produzent Christian Popp / Lisa-Marie Koroll in der Hauptrolle - Ausstrahlung: Online first ab 27. April bei TVNOW, Preview am 18. April - Verlängerung der Story bei Instagram - Die Serie wird im Rahmen der New-Media-Förderung des Medienboard Berlin-Brandenburg unterstützt

Erstmals strahlt RTL II eine Young-Fiction-Serie exklusiv vorab im Streaming-Angebot aus. Ab dem 27. April steht wöchentlich eine von vier neuen Folgen der Serie "Wir sind jetzt" auf TVNOW zum Abruf bereit. Neukunden können den Premium-Bereich der Plattform kostenlos 30 Tage testen. Bereits am 18. April zeigt RTL II eine zehnminütige Preview im Free-Bereich des Streaming-Portals.

Die Serie und das begleitende Digitalkonzept werden vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert: Die "Wir sind jetzt"-Story wird innerhalb des Serien-Universums auf verschiedenen Social-Media-Kanälen weitererzählt. Der formateigene Instagram-Kanal @wirsindjetzt ermöglicht es dem Publikum, den Charakteren der Serie auch abseits der Episodeninhalte weiter zu folgen und an ihrer Lebenswelt teilzuhaben. Bei Instagram und auf rtl2.de geben die Protagonisten in Form von Tagebucheinträgen persönliche Einblicke in ihren Alltag. Highlight-Clips bei YouTube und ein Web-Special auf rtl2.de sorgen für weitere Touchpoints.

Tom Zwiessler, Bereichsleiter Programm RTL II: "Hauptfigur dieser spannenden Coming-of-Age-Story ist die 17-jährige Laura, gespielt von Lisa-Marie Koroll. Sie steht im Mittelpunkt der Serienhandlung. Wir erleben ihre Gefühle, ihre Ängste, ihre Begeisterung und ihre Trauer. Wir Zuschauer kommen Laura extrem nah, nicht nur, weil Lisa-Marie Koroll großartig spielt, sondern auch, weil ergänzende Social Media Inhalte noch tiefere Einblicke in die Welt von Laura gewähren. Das Crossmediale ist nativer Teil der Story - wir tauchen wirklich ein in Lauras Leben. Das ist das Konzept dieser innovativen Young-Fiction-Serie."

Helge Jürgens, Geschäftsführer New-Media-Förderung Medienboard Berlin-Brandenburg: "Wir freuen uns über das erste gemeinsame Projekt mit RTL II. 'Wir sind jetzt' verbindet innovative Auswertungswege, die den veränderten Sehgewohnheiten, besonders der jungen Zielgruppe, Rechnung tragen. Diesen Paradigmenwechsel möchte das Medienboard nicht nur begleiten, sondern im Sinne der Stärkung des Produktionsstandorts Berlin-Brandenburg mit seiner Förderung aktiv gestalten."

Die Young-Fiction-Serie wurde von Kino-Regisseur Christian Klandt und Produzent Christian Popp, Geschäftsführer Producers at Work, umgesetzt. Hauptfigur Laura und ihre Freunde müssen sich mit der ersten Liebe und anderen Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens auseinandersetzen. Mitten im Gefühlschaos der Jugendlichen schlägt das Schicksal gnadenlos zu und der Tod eines Freundes bringt ihre Welt ins Wanken. Ehrlich, lebensnah, gefühlvoll, aber auch mit viel Humor erzählt "Wir sind jetzt" vom Erwachsenwerden der Protagonisten.

- Ausstrahlung ab 27. April auf TVNOW Premium - Exklusive Preview ab 18. April auf TVNOW

