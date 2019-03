RTL II

Familie Wollny überzeugt erneut mit starker Quote bei RTL II

- "Der Wollny-Check" mit 7,3 % MA (14-49 Jahre) und 12,4 % (14-29 Jahre) - "Lecker Schmecker Wollny" mit 8,5 % MA (14-49 Jahre) und 9,8 % (14-29 Jahre) - RTL II-Tagesmarktanteil von 5,3 %

Das Folgenspecial "Der Wollny-Check - Urlaub vor der Haustür" sicherte sich zur Primetime gute 7,3 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) und 12,4 % bei den 14-29-Jährigen. Bis zu 1,21 Mio. Zuschauer gesamt schalteten am Mittwochabend ein, als Deutschlands wohl beliebteste Großfamilie eine Skihalle und ein Hotel in den Niederlanden auf Herz und Nieren testete.

Im Anschluss überzeugte "Lecker Schmecker Wollny - Silvias beste Schnäppchenrezepte" mit 8,5 % MA bei den 14-49-Jährigen und 9,8 % MA bei den jüngeren Zuschauern (14-29 Jahre).

Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 5,3 % (14-49 Jahre).

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 06.03.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

