RTL II: Neue Folgen von "Spiel die Geissens untern Tisch" ab 4. März

Drei neue Folgen der Gameshow mit Carmen und Robert Geiss

- Welches Paar schafft gegen die Geissens zu gewinnen? - Start am Montag, 04. März 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II

Es wird wieder gezockt! Carmen und Robert Geiss müssen sich gegen das Kandidaten-Duo Esra und Sabit behaupten. In jeder der acht Spielrunden werden Geschicklichkeit, Wissen und Schnelligkeit getestet. Wer das gesuchte Lösungswort am Schnellsten errät, gewinnt. Wem wird Moderator Kai Ebel am Ende die bis zu 20.000 Euro übergeben?

Moderator Kai Ebel ruft Carmen und Robert an den glamourösen Spieltisch. Das Millionärsehepaar muss sich in insgesamt acht Spielrunden bis zum Lösungswort spielen. Doch das wird gar nicht so einfach, denn ihre Gegner Esra und Sabit sind hochmotiviert und geben alles.

Ob Geschicklichkeit, Wissen oder Schnelligkeit - Kai Ebel stellt seine Kandidaten vor harte Prüfungen. Wer am Ende das Lösungswort errät, dem locken bis zu 20.000 Euro. Das Kandidaten-Duo Esra und Sabit würde den Gewinn in ihr neues Traumhaus investieren.

Doch Carmen und Robert Geiss geben alles, um den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Werden Esra und Sabit es schaffen, die Geissens am Ende untern Tisch zu spielen?

"Spiel die Geissens untern Tisch": Erste Folge am 04. März 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II

Neue Folgen von "Spiel die Geissens untern Tisch" am 4. März um 20.15 Uhr bei RTL II.

