RTL II

Großes Jubiläum beim RTL II-"Trödeltrupp"

München (ots)

Trödeltrupp-Marathon am Wochenende

- Neue und alte Folgen aus zehn Jahren und besondere Fundstücke - Samstag, 23.2., ab 12:15 Uhr und Sonntag, 24.2., ab 11:15 Uhr

Der RTL II-Trödeltrupp wird stolze zehn Jahren alt. In mehr als 700 Episoden waren die Experten Otto Schulte, Sükrü Pehlivan und Mauro Corradino im Einsatz gegen das Chaos in ganz Deutschland und darüber hinaus unterwegs. Ihre ganz persönlichen Highlights lassen die drei am Sonntag, 24. Februar in der Sonderfolge "Fundstücke" Revue passieren.

Am 22. Februar 2009 ging "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller" zum ersten Mal bei RTL II auf Sendung. Ganze zehn Jahre und mehr als 700 Einsätze später sind die Experten Mauro Corradino, Otto Schulte und Sükrü Pehlivan noch immer regelmäßig unterwegs, um wertvolle Schätzchen aufzuspüren und Familien in Not zu helfen.

Bei ihren Einsätzen erleben die drei allerlei Kuriositäten und brauchen neben ihrer langjährigen Expertise vor allem viel Fingerspitzengefühl, um für die Familien den bestmöglichen Erlös rauszuholen. Ob ein alter Porsche 911, eine riesige Menge an Bargeld oder außergewöhnliche Sammlungen - der Trödeltrupp findet überall einen Schatz.

Zum großen Jubiläum zeigt RTL II ein Wochenende lang jeweils fünf Highlight-Folgen am Stück und lässt Otto, Mauro und Sükrü ihre Einsätze der letzten zehn Jahre in der Sondersendung "Der Trödeltrupp - Fundstücke" Revue passieren.

Ausstrahlung:

"Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller", Samstag, 23. Februar 2019, ab 12:15 Uhr und Sonntag, 24. Februar 2019, ab 11:15 Uhr bei RTL II

"Der Trödeltrupp - Fundstücke", Sonntag, 24. Februar 2019, um 15:15 Uhr bei RTL II

