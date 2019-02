RTL II

Viermal "GRIP - Das Motorevent": Erfolgreiche Veranstaltungsreihe erstmals auch in Österreich

München

RTL II und der DAZ-Verlag laden in diesem Jahr wieder tausende Motorenthusiasten und Carspotter sowie diverse Autoclubs zu verschiedenen "GRIP"-Veranstaltungen ein. "GRIP - Das Motorevent" ist eine spektakuläre Eventreihe, die 2019 an vier statt an drei Terminen stattfindet und nun erstmals auch in Österreich Halt macht. Kunden und Sponsoren haben die Möglichkeit, ihre Marke in begeisterndem Umfeld on the ground zu präsentieren und dadurch garantiert die gewünschte Zielgruppe zu erreichen.

Gearheads, Helikopterflüge, Kids-Programm, Offroad-Challenges, rasante Runden in Drift- und Renntaxis und die beliebten GRIP-Moderatoren: Das sind einige der Zutaten für "GRIP - Das Motorevent". RTL II verwandelt 2019 gemeinsam mit dem DAZ-Verlag vier Rennstrecken in aufregende Event-Locations - ein Muss für jeden Automobilliebhaber. Die Veranstaltungen bieten Spaß und Action für die ganze Familie.

Über 43.000 Besucher kamen im vergangenen Jahr zum Nürburgring, an den Sachsenring und nach Bispingen, um das vollgepackte Programm zu erleben. Neben den bewährten Locations gastiert "GRIP - Das Motorevent" in diesem Jahr erstmals auch in Österreich am Red Bull Ring. Die GRIP-Moderatoren sind genauso am Start wie der ein oder andere RTL II-Überraschungsgast.

"Die Stimmung auf den Events im vergangenen Jahr hat mich überwältigt. Durch die Veranstaltungen machen wir 'GRIP' und den Spirit der Sendung für die Fans erlebbar und bieten mit dem Programm beste Unterhaltung für Autoliebhaber. 'GRIP - Das Motorevent' erweitert den 'GRIP'-Kosmos, sodass man mit der Marke auch abseits des Bildschirms pure Freude am Auto verbindet", sagt Carlos Zamorano, Bereichsleiter Marketing & Kommunikation/CMCO RTL II.

Marco Wendlandt, Geschäftsführer IMAGE ENTERTAINMENT Events: "Nach den spektakulären GRIP-Veranstaltungen im vergangenen Jahr freuen wir uns darauf, die Erfolgsgeschichte gemeinsam mit RTL II fortzusetzen. Unser Konzept, mit "GRIP - Das Motorevent" ein Auto-Familien-Festival für alle, die Spaß am Auto haben zu etablieren, ist voll aufgegangen. Auch dieses Jahr ist das GRIP-Event wie ein großer Jahrmarkt, mit jeder Menge Attraktionen zum Mitmachen, Sponsoren, die ihre Marken erlebbar machen, aufregenden Gearheads, den Moderatoren und Influencern und natürlich mit vielen Besuchern und tollen Begegnungen."

Werbemöglichkeiten on the ground

Das emotionale Umfeld der Events bietet viel Fläche für Marketing-Aktivitäten. Kunden und Sponsoren können ihre Marke auf verschiedenen Wegen on the ground präsentieren, zum Beispiel auf der Experience-Meile, in den VIP-Areas oder aber über Merchandise-Produkte. Die Vermarktung liegt bei EL CARTEL MEDIA und bei IMAGE ENTERTAINMENT Events.

Erfolgreich seit über zehn Jahren

Nervenkitzel, Adrenalin und Tests der Superlative sind seit mehr als zehn Jahren das Markenzeichen von "GRIP - Das Motormagazin". Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet die RTL II-Sendung Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Mit Erfolg: 2018 war "GRIP" in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen Männer erneut das meistgesehene Magazin zum Thema Auto/Verkehr.

Crossmediales Erlebnis

Seine treue Fanbase erreicht "GRIP" nicht nur im TV, sondern auch in den sozialen Medien mit einer Million Fans auf Facebook sowie über 950.000 Abonnenten auf YouTube. Dort wurden bisher überragende 434 Millionen Videoviews erzielt. Spaß, Action und geballte Motorkompetenz gibt es auch als Printmagazin: Seit 2014 erscheint "GRIP - Das Motormagazin" im DAZ-Verlag. Zudem gab es bisher fünf "GRIP - Bass & Furious"-Compilations in Kooperation mit Sony Music.

Termine und Locations der "GRIP - Das Motorevent"-Tour: - 10.06.2019: Sachsenring, Oberlungwitz - 18.08.2019: Ralf Schumacher Kartcenter, Bispingen - 01.09.2019: Red Bull Ring, Spielberg - 22.09.2019: Nürburgring

Tickets für die Events gibt es ab sofort unter: www.grip-dasmotorevent.de

- Gearheads: 29,00 Euro - Besucher: 14,50 Euro - Ermäßigt: 8,00 Euro (Senioren ab 60 Jahren, Studenten, Jugendliche 13 - 17 Jahre) - Kinder: frei (bis 12 Jahre) - Familienticket: 38,00 Euro (2 Erwachsene + 2 Jugendliche (13-17 Jahre))

