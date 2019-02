RTL II

Neue Doppelfolge: Schreckensnachricht bei den Geissens

München (ots)

Zwischen Wasserschaden und Smoothie-Tasting

- Neue Doppelfolge über Deutschlands wohl bekannteste Millionärs-Familie - Montag, 18. Februar 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II

Zu Hause in St. Tropez erreichen Carmen schlechte Nachrichten: In ihrem liebevoll eingerichteten Häuschen in Valberg gab es einen Wasserschaden. Als Robert und sie dort ankommen, bricht Carmen in Tränen aus. Ist dort überhaupt noch etwas zu retten? Um sich auf andere Gedanken zu bringen, möchte Carmen ihren Robert von einer neuen Geschäftsidee überzeugen. Können ihr bunte Smoothies dabei helfen?

Ein idyllischer Tag an der Côte d'Azur wird für die Geissens zum Albtraum. Carmen erhält einen Anruf, dass es in ihrem Haus in Valberg einen Wasserschaden gab. Erste Bilder aus dem Domizil lassen nichts Gutes erahnen. Als Carmen und Robert am nächsten Tag dort ankommen, trauen sie ihren Augen nicht - mit dem Ausmaß der Zerstörung hätten sie nicht gerechnet.

Nachdem sich das Millionärsehepaar von diesem Schock erholt hat, lädt Carmen ihren Robert zu einem gemütlichen Mittagessen ein. Allerdings nicht ganz ohne Hintergedanken, denn Carmen hat eine neue Geschäftsidee: Sie möchte während der Wintermonate ihr Hotel zu einem Detox-Tempel umrüsten. Um Robert ihre Idee schmackhaft zu machen, geht es für die beiden zu einem Bio-Hof. Aus den Zutaten werden leckere und vitaminreiche Smoothies produziert, die es im Hotel geben soll. Auch Robert kreiert seine eigene Geschmacksvariante - und fällt damit beim Test glatt durch.

Der nächste Morgen startet früh, denn es steht ein Fashion-Shooting für "Roberto Geissini" an. Während Fotograf Angelo kurzerhand Davina, Shania und Carmen überredet, als Models einzuspringen, lässt sich Robert allerhand einfallen, um dem Shooting eine Extraportion Action zu verpassen...

Eine neue Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" am Montag, 18. Februar 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II

