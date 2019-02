RTL II

RTL II: Neue Folgen von "Spiel die Geissens untern Tisch" ab 4. März

Drei neue Folgen der Gameshow mit Carmen und Robert Geiss

- Welches Paar schafft es gegen die Geissens zu gewinnen? - Start am Montag, 04. März 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II

Für Carmen und Robert Geiss heißt es ab sofort wieder warm anziehen: In drei brandneuen Folgen von "Spiel die Geissens untern Tisch" muss sich das Millionärsehepaar ihren mutigen Gegnern stellen. In jeder der acht Spielrunden werden Geschicklichkeit, Wissen und Schnelligkeit getestet. Wer das gesuchte Lösungswort am schnellsten errät, gewinnt. Wem wird Moderator Kai Ebel am Ende die bis zu 20.000 Euro übergeben?

Wer am Ende das Lösungswort am schnellsten errät, kann sich bis zu 20.000 Euro Gewinnsumme erspielen. In der ersten Folge wagen sich Esra und Sabit aus Dortmund an den glamourösen Spieltisch. Mit ihrem potenziellen Gewinn wollen die Beauty-Expertin und der Busfahrer den ersten Schritt Richtung Traumhaus machen.

Können Carmen und Robert den Sieg nach Hause bringen oder lassen sie sich von Esra und Sabit unter den Tisch spielen?

Neue Folgen von "Spiel die Geissens untern Tisch" ab 04. März 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II

