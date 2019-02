RTL II

Zwischen Babyparty und Weihnachtsstress - Neue Folge "Die Wollnys" am Mittwoch bei RTL II

München (ots)

- Neue Geschichten von Deutschlands bekanntester Großfamilie - Die Großfamilie organisiert eine Babyparty für die schwangere Calantha - Neue Doppelfolge am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II

Harald erleidet einen Rückfall und muss erneut ins Krankenhaus. Auch bei der schwangeren Calantha gibt es Komplikationen. Um die werdende Mama auf andere Gedanken zu bringen, planen ihre Geschwister eine Babyparty. In dem ganzen Trubel vergisst Silvia, dass Weihnachten vor der Tür steht.

Nachdem Harald endlich das Krankenhaus verlassen konnte, wird er kurze Zeit später erneut vom Rettungsdienst abgeholt. Silvia würde am liebsten jede Sekunde bei ihrem Harald am Krankenbett sitzen, doch zuhause wird sie gebraucht. Dort steht der Umzug der Großen in den Anbau bevor.

Neben den Sorgen um Harald muss Calantha zusätzlich mit Komplikationen in ihrer Schwangerschaft kämpfen. Um sie aufzumuntern, organisieren ihre Geschwister eine Babyparty für die werdende Mama. Wird der Rasselbande die spontane Überraschung samt Kuchen und Geschenke gelingen?

Bei dem aktuellen Trubel im Hause Wollny vergisst Weihnachtsfan Silvia, dass schon bald das Fest der Liebe vor der Tür steht. Auch bei dem Rest der Familie kommt nicht wirklich Weihnachts-Stimmung auf. Wird die Großfamilie dieses Jahr das Weihnachtsfest etwa ausfallen lassen?

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!": Neue Folge am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II.

