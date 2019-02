RTL II

"In 90 Tagen zum Erfolg": Mit Blitz-Hochzeit, neuer Location und Make-Up nach Amerika

Neue Doku-Soap mit Chris Töpperwien

- Folge 3: Chris coacht eine kleine Familie, die in Miami durchstarten will, das Eistruck-Paar in Key West und Stylist Christoph will nach Hollywood - Ausstrahlung: Montag, 11. Februar 2019, um 22:15 Uhr bei RTL II

In Deutschland alle Zelte abbrechen, um im Land der unbegrenzten Möglichkeiten neu zu starten - davon träumen viele. Vorzeige-Auswanderer und Currywurstmann Chris Töpperwien (44) hat das vor acht Jahren geschafft. Mit seinen Tipps und Kontakten steht der Kölner Neu-Auswanderern zur Seite.

Carmen (45) und Christian (31) haben den idyllischen Schwarzwald verlassen, um sich mit einem Eis-Truck in Amerika selbstständig zu machen. In ihrer neuen Wahlheimat Key West werden sie jedoch schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, denn Foodtrucks gibt es dort bereits wie Sand am Meer. Aber ausgerechnet zum Verkauf steht kein fahrender Eisstand. Chris Töpperwien rät Ihnen, ihr Traumziel Key West zu verlassen.

Seit rund einem Monat versuchen Yvonne (35) und Markus (45) nun schon privat und beruflich in Miami Fuß zu fassen. Doch vieles gestaltet sich schwieriger als gedacht. Um gemeinsam das Visum beantragen zu können, heiraten Yvonne und Markus - doch dafür ist fast keine Zeit, da der Aufbau ihres Bootsverleihs ansteht. Doch für das Visum muss nicht nur das Private, sondern auch das Geschäftliche stehen.

Der gebürtige Österreicher Christoph (24) lebt in London und arbeitet dort als Friseur und Make-Up-Artist in einem angesagten Salon. Doch der aufstrebende Stylist will mehr: Sich in seiner Branche in Hollywood einen Namen machen. 90 Tage hat er Zeit, um einen Arbeitgeber von sich und das Konsulat für ein 01-Visum zu überzeugen. Chris Töpperwien steht dem jungen Mann tatkräftig zur Seite.

"In 90 Tagen zum Erfolg - Auswandern mit Chris Töpperwien" am Montag, 11. Februar 2019, um 22:15 Uhr bei RTL II

Über "In 90 Tagen zum Erfolg - Auswandern mit Chris Töpperwien": Amerika zählt zu den beliebtesten Einwanderungsländern. Die Auflagen für eine Arbeitserlaubnis sind streng und kompliziert. Einer, der es geschafft hat, ist Vorzeige-Auswanderer Chris Töpperwien. Mit seinem erfolgreichen Foodtruck-Konzept hat der Currywurstmann längst Kultstatus. In der Doku-Soap steht der Unternehmer den Auswanderern mit Rat und Tat zur Seite.

