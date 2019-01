"Die Geissens" werden in den Adelsstand gehoben

1 weiterer Medieninhalt

München (ots) - "Die Geissens" zwischen Obertauern und Paris

- Neue Doppelfolge über Deutschlands wohl bekannteste Millionärs-Familie - Montag, 14. Januar 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II

Beim ausgiebigen Actionprogramm im Schnee verausgabt sich Robert etwas zu stark und es kommt zu einem folgenschweren Sturz. Muss Carmen den Notarzt auf die Piste holen? Gastgeber Heribert hat in der Zwischenzeit eine besondere Überraschung vorbereitet: Carmen und Robert werden in den Adelsstand gehoben. Doch schon am nächsten Tag müssen die Geissens Abschied nehmen von Obertauern, denn Shania hat einen wichtigen Termin bei einer Modelagentur in Paris.

Im Winterparadies Obertauern geht es wild her: Gastgeber Heribert hat jede Menge Schnee-Action für die Familie geplant. Robert kommt hier voll auf seine Kosten - bis zu einem folgenschweren Sturz...

Tags darauf kommt Carmen und Robert eine ganz besondere Ehre zu Teil: Bürgermeister und Hotelbesitzer Heribert ernennt die beiden in einer würdevollen Zeremonie als "Ritter von Obertauern".

Doch schon kurz darauf muss die Millionärsfamilie schon wieder Abschied vom Schnee nehmen, denn Modelcoach Papis hat eine wichtige Nachricht für Shania: Sie soll bei einer der renommiertesten Modelagenturen in Paris vorsprechen. Um seiner Tochter ihren größten Traum zu erfüllen, bucht Robert kurzer Hand einen Privatjet in die französische Hauptstadt.

Papis erwartet die Geissens bereits und zeigt ihnen seine Highlights der Metropole. Neben den Wahrzeichen Champs Elysée, Eiffelturm, Arc de Triomph uvm. steht noch ein Besuch im exklusivem Restaurant "L'Escargot" an. Hier ist der Name Programm und es werden ausschließlich Schnecken serviert. Ob das den Geschmack von Familie Geiss trifft?

Am nächsten Tag steht Shanias Termin bei der Modelagentur auf dem Plan. Wird das Nachwuchsmodel in die Kartei aufgenommen? Fest steht: Carmen hat am Ende Tränen in den Augen...

Eine neue Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" am Montag, 14. Januar 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II.

