TV-Tipp: "Die Geissens" - Neues von der schrecklich glamourösen Familie ab 7. Januar bei RTL II

München (ots) - Anmoderationsvorschlag: Neues Jahr, neues Glück. Das denken sich auch die Geissens, die am 7. Januar bei RTL II mit neuen Abenteuern auf den Bildschirm zurückkehren. Gleich bei der ersten Reise in den Skiurlaub nach Österreich wartet allerdings eine harte Belastungsprobe auf die schrecklich glamouröse Millionärs-Familie. Oliver Heinze verrät Ihnen mehr dazu.

Musik: "We are runners around the world..."

Sprecher: Kofferpacken gehört für "Die Geissens" ja normalerweise zum Alltag. Doch als Robert dieses Mal seine Carmen zu einem Spontanurlaub überreden will, ist sie alles andere als begeistert:

O-Ton 1 (Die Geissens, 14 Sek.): "Rooobert, wie soll ich das denn jetzt so schnell machen. Ich hab´ gleich einen Kosmetiktermin. Ich hab´..." "Aber Kosmetiktermin ist ja genauso wie ein Friseurtermin: Der hat sich erledigt nach `ner Stunde, anderthalb." "Ja, das stimmt." "Ist ja nicht so wie ein Zahnarzttermin oder ob ich mir jetzt den Blinddarm operieren lasse. Ist ja nicht so, als wenn du krank wärst." "Ne, ich bin ja nicht krank, aber ich muss ja dahin." "Ja, doch bist du krank, klar: Wer so oft wie du zum Friseur geht, hat schon `ne Krankheit."

Sprecher: Am Ende des Streits fliegt die genervte Carmen... O-Ton 2 (Die Geissens, 02 Sek.): "Oh, ist der furchtbar!" ... aber doch mit. Um sich an Robert zu rächen... O-Ton 3 (Die Geissens, 04 Sek.): "Rooobert..." "Ja!" "...ich hab´ noch eine Überraschung für dich." "Was denn?" "Trärä!" "Was ist das denn hier?" ...bestellt sie sich allerdings zum Shoppen kistenweise neue Klamotten aufs Hotelzimmer. Der Plan gelingt, Robert ist total verzweifelt:

O-Ton 4 (Die Geissens, 12 Sek.): "Im Moment läuft alles irgendwie aus dem Ruder. Also ich hab das Ganze nicht mehr unter Kontrolle. Ich muss jetzt einfach mal sehen, dass ich jetzt hier wieder, ja, unter Kontrolle bringe, was mir gerade aus der Hand geglitten ist."

Sprecher: In die Karten spielt ihm dabei das Versprechen des österreichischen Gastgebers:

O-Ton 5 (Die Geissens, 25 Sek.): "Monatelang hab ich überlegt, was kann ich den Geissens hier Gutes tun - und die Überraschung wird morgen präsentiert." "Warten, warten, warten, es ist spannend. Es ist so wie die Lottozahlen, die kommen auch nur einmal die Woche." "Ja, Überraschungen sind ja halt Überraschungen, ne, sonst wären es ja keine Überraschungen. Und Überraschungen kommen ja dann, wenn die Überraschung da sein soll."

Sprecher: Doch dann erlebt Robert eine unerwartet böse Überraschung. (Musik: "I hurt myself today...") Im Schnee stürzt er schwer und seine Familie damit in eine große Krise.

O-Ton 6 (Die Geissens, 08 Sek.): SFX: Tusch/Schrei "Papa!" "Ah, ich kann mein Bein nicht bewegen."

Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie wissen wollen, wie es mit der schrecklich glamourösen Millionärs-Familie weitergeht: "Die Geissens" starten bei RTL II am 7. Januar um 20:15 Uhr mit brandaktuellen Folgen ins neue Jahr. Weitere Infos dazu gibt's im Netz unter RTL2.de.

