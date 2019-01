Neu bei RTL II: "Ausgezogen - Die Stripper-WG" ab 3.1.

1 weiterer Medieninhalt

München (ots) - Neue vierteilige Doku-Soap

- Zwischen Strippen, Liebe und Freundschaft - Start: Donnerstag, 3. Januar 2019, um 22:15 Uhr bei RTL II

Chris hat vor einem Jahr seine Festanstellung gekündigt und verfolgt seitdem zielstrebig seinen Traum: Er möchte mit seiner Stripper-Agentur durchstarten. Um seine Tanzpartner noch besser motivieren zu können, will er mit ihnen in eine WG ziehen. Chris' Freundin Feli steht den Plänen allerdings skeptisch gegenüber. Haben die beiden eine gemeinsame Zukunft?

Junggesellenabschied, Scheidungsparty oder eine feucht fröhliche Ladies-Night, das ist der tägliche Arbeitsplatz von Agenturchef und Stripper Chris und seinen Freunden. Vor einem Jahr hat Chris seine Festanstellung bei einem großen Automobilkonzern gekündigt, um seinen Traum zu verfolgen. Mittlerweile hat er mehr als 30 Frauen und Männer unter Vertrag, die ihre Körper bei heißen Tanzeinlagen zur Schau stellen.

Feli ist das Stripper-Dasein ihres Freundes Chris ein Dorn im Auge. Regelmäßig macht sie ihm deshalb Eifersuchtsszenen - selbst bei seinen Auftritten. Als Chris beschließt, mit seinen Kumpels und Stripper-Kollegen Ferhat und Philippe, sowie dessen Freundin Georgi in eine WG zu ziehen, ist Feli alles andere als begeistert.

Doch nicht nur die Eifersucht von Feli macht Chris zu schaffen: In vier Wochen steht sein erstes selbst organisiertes Men Strip-Event an, die "Toy Boys Night". Für die Veranstaltung muss Chris mit 6.000 Euro in Vorkasse gehen - und die müssen erst noch verdient werden.

Da kommt ein Angebot aus Mallorca gerade recht: Chris und seine Strip-Truppe sollen für zwei Wochen im angesagten "Wildhouse" tanzen. Ein echter Knochenjob, wie sich herausstellt. Wird Feli ihren Liebsten bei seinem Traum unterstützen?

"Ausgezogen - Die Stripper-WG" wird von spin tv GmbH produziert.

Ausstrahlung: Donnerstag, 3. Januar 2019, um 22:15 Uhr bei RTL II

