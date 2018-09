Neue Männer für die Mädels und ein Liebes-Comeback bei Natobi? - "Love Island" bei RTL II

18 weitere Medieninhalte

München (ots) - Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show

- Moderiert von Jana Ina Zarrella - Nächste Folge am Dienstag, 18. September, um 22:15 Uhr bei RTL II

Die Mädels haben sich lange nach neuen Jungs gesehnt: Nun ziehen mit Christoph und Adnir zwei neue heiße Islander in die Villa. Außerdem steht die Love Island Villa heute ganz im Zeichen von Liebe und Zärtlichkeit.

Natascha zwischen zwei Männern

Natascha (28) und Julia (22) sind voller Vorfreude auf ihr Blind Date. Werden Feuerwehrmann Christoph (28) und Österreicher Adnir (24) ihren Erwartungen gerecht? Während die Mädels sich fertig machen, bemerkt Tobias (25), dass ihm doch noch etwas an Natascha liegt. Kommt es zum Comeback bei Natobi oder kann Christoph Nataschas Herz erobern?

Kuschelcheck und Comeback Natobi?

Das Schlafzimmer wird zur Kuschelzone. Gleich mehrere Paare können in der Nacht die Finger nicht voneinander lassen. Es geht heiß her bei Jessica (22) und Sebastian (25) sowie bei Janina (23) und Yanik (31). Die große Frage bleibt: Finden auch Natascha und Tobias wieder in einem Bett zusammen?

Wolke 7

Auch am Tag schweben Janina und Yanik weiter auf Wolke 7. Sie lassen sich kaum aus den Augen, berühren sich ständig und sorgen für heiße Szenen am Pool. Im Gespräch mit Till sind sie sich einig: Der nächste Partner soll der fürs Leben sein. Der Anfang einer großen Liebesgeschichte?

Liebe auf den zweiten Blick?

Während sich einige Beziehungen festigen, merken andere Islander, dass sie Gas geben müssen. Tracy (20) und Marcellino (25) suchen das Gespräch und stellen überraschend viele Gemeinsamkeiten fest. Victor beginnt zu zweifeln, ob er noch eine Zukunft in der Villa hat. Dann erreicht die Islander eine Nachricht: Der Abend verspricht Spannung - es wird eine Paarungszeremonie geben...

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

