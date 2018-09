"Love is in the air" - Zwei neue Islanderinnen mischen die Villa auf - "Love Island" bei RTL II

11 weitere Medieninhalte

- Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show - Moderiert von Jana Ina Zarrella - Nächste Folge am Montag, 17. September, um 20:15 Uhr bei RTL II

Mit dem Einzug zwei neuer Islanderinnen werden die Love Island Paare ordentlich durcheinander gewirbelt. Für Finnja oder Lisa bedeutet dies das Aus. Außerdem gibt es heute viele Tränen und wilde Küsse, kurzum: Das Love Island Feeling ist zurück.

Welche Islanderin muss die Villa verlassen?

Nachdem die beiden neuen Islanderinnen Jessica (22) und Janina (23) sich in der Paarungszeremonie für Sebastian (25) und Yanik (31) entschieden haben, stehen Finnja (20) und Lisa (21) als Singles da. Die Islander müssen die schwere Entscheidung selbst fällen, welches der beiden Mädels die Insel verlassen muss. Tränen und Drama sind vorprogrammiert.

Schluss bei Natobi

Natascha (28) wünscht sich von Tobias (25) mehr Aufmerksamkeit - das hat bei ihm aber den gegenteiligen Effekt: Er fühlt sich immer mehr eingeengt. Überraschend ziehen die beiden einen Schlussstrich unter ihr junges Glück. Das führt allerdings nicht bei beiden zu Liebeskummer, sondern sorgt für neues Liebesgeflüster und bringt das Love Island Feeling zurück in die Villa.

Love is in the air

Auf einmal scheint alles wieder offen zu sein. Yanik kann sich nicht entscheiden, ob er bei Janina im Bett oder bei Lisa auf dem Sofa schlafen soll, auch Tobias sucht das Gespräch mit Janina. Natascha fängt an, sich für Till (29) zu interessieren und Victor (20) spielt Jessica etwas auf der Gitarre vor. "Love is in the air" und am Abend bei einer wilden Poolparty wird dann auch noch geknutscht. Jessica und Sebastian tauschen heiße Küsse aus und auch Janina und Yanik gehen auf Tuchfühlung. Die neuen Granaten haben voll eingeschlagen. Doch die nächste Überraschung lässt sich nicht lange auf sich warten....

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge am Montag, den 17. September, um 20:15 Uhr bei RTL II

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

