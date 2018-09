Die nächste Paarungszeremonie - Heute Abend bei "Love Island" bei RTL II

12 weitere Medieninhalte

München (ots) - Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show

- Moderiert von Jana Ina Zarrella - Nächste Folge am Donnerstag, 13. September, um 22:15 Uhr bei RTL II

Während alle gespannt auf Victors (20) Entscheidung warten, wen er letztendlich auf das Date mitnehmen möchte, zeigt Finnja (20) dem 24-jährigen Sebastian wie der Hase läuft. Zudem müssen sich die Mädels beim Spiel "Kissenschlacht" beweisen und die große Paarungszeremonie an.

Dates, Dates, Dates

Zwei Islander dürfen eine Islanderin ihrer Wahl mit auf ein Date nehmen. "Mister Doctor Lover" Tobias (25) hat sich bereits für seine Herzensdame Natascha (28) entschieden. Doch die Wahl des 20-jährigen Victor steht noch aus. Welche Islanderin lässt das Herz des Models höherschlagen?

Finnja geht ran

Nachdem Sebastian und Finnja sich bereits angenähert haben, gibt die 20-Jährige heute Vollgas. Kokett setzt sie sich auf ihren Angebeteten und gibt ihm deutlich zu verstehen, dass sie bestimmt wo es langgeht. Als die beiden später gemeinsam duschen, lädt der muskelbepackte Barkeeper allerdings noch andere Islander dazu ein. Das passt der bestimmten Brünetten gar nicht. Die Eifersucht brodelt in ihr. Wer könnte da besser helfen als "Mister Doctor Lover"? Finnja sucht direkt Rat bei Beziehungsexperte Tobias (25).

Kissenschlacht

Bei dem heutigen Spiel fliegen die Federn und vielleicht auch die Fetzen. Die Mädels treten in zwei Gruppen gegeneinander an und machen eine große Kissenschlacht. Dabei sollen die Kissen so viele Federn wie möglich verlieren, die pinken müssen gesammelt werden. Doch damit nicht genug: Die Islanderinnen sollten in der Schlacht natürlich auch noch unwiderstehlich wirken. Schließlich werden sie von den Jungs genau beobachtet. Wer sammelt die meisten pinken Federn und gewinnt das Spiel?

Paarungszeremonie

Am Abend steht die nächste Paarungszeremonie an. Aktuell sind Tobias und Natascha, Marcellino und Sabrina, Sebastian und Tracy, Yanik und Julia und Till und Lisa zusammen. Doch das könnte sich schnell ändern. Schließlich hat Marcellino bereits Interesse an einer anderen Islanderin gezeigt und auch Victor, Sabi und Finnja sind derzeit noch zu haben. Auch die Islander rätseln wie sich der Abend entwickeln wird. Welche Islanderin verzaubert welchen Islander? Welches Mädel zeigt bei wem Interesse und wie wählen die Jungs letztendlich?

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

