RTL II überzeugt am Dienstag auf ganzer Linie

München (ots) -

- Neuer Bestwert für "Love Island": 9,8 % MA und 14,4 % MA (14-29 Jahre) - "Hartz und herzlich" läutet mit 8,9 % MA erfolgreiche Primetime ein - RTL II-Tagesmarktanteil: 7,2 %

"Love Island" bleibt ein Erfolg. Die Dating-Show steigerte sich am gestrigen Dienstag um 22:15 Uhr auf 9,8 % MA in der klassischen Zielgruppe (14-49 Jahre) und herausstehende 14,4 % MA in der jungen Zielgruppe der 14-29-Jährigen. Damit erreicht das Format einen erneuten Allzeit-Bestwert und unterstreicht den Erfolg vom Montag. Bis zu 1,20 Mio. Zuschauer gesamt erreichte die Dating-Show am Abend.

Bereits im Vorfeld erzielte "Hartz und herzlich" zur Primetime gute Quoten: Die Sozialdokumentation, die sich derzeit mit dem Stadtteil Salzgitter-Lebenstedt beschäftigt, erreichte um 20:15 Uhr 8,9 % MA (14-49 Jahre) und 7,7 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Bis zu 1,70 Mio. Zuschauer gesamt erreichte die Dokumentation zur besten Sendezeit. Gewohnt erfolgreich präsentierten sich die RTL II-Vorabendsoaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" mit 9,9 % MA und 8,6 % MA (14-49 Jahre).

Insgesamt erzielte RTL II einen Tagesmarktanteil von 7,2 Prozent (14-49).

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt 11.09.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

