Küsse, Tränen, Enthüllungen - Heute Abend bei "Love Island" bei RTL II

6 weitere Medieninhalte

Sabrina und Victor küssen sich beim Spiel. "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge am Dienstag, den 11. September um 22:15 Uhr bei RTL II. © RTL II - Recht zum Abdruck/Darstellung zeitlich/sachlich beschränkt auf die Bewerbung der Sendung. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6605 Bild-Infos Download

München (ots) -

- Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show - Moderiert von Jana Ina Zarrella - Nächste Folge am Dienstag, 11. September, um 22:15 Uhr bei RTL II

Die ersten Paare haben sich gefunden, aber nicht für lange. Die Entscheidung von Granate Sebastian (24) steht an. Für welche Herzensdame wird er sich entscheiden und welches Paar wird dadurch getrennt? Beim Spiel "Übergepäck" kommen pikante Geheimnisse ans Licht und dadurch fließen auch einige Tränen. Auch die ersten Küsse lassen nicht lange auf sich warten.

Grid-Girl Sabrina gibt Gas

Die 25-Jährige geht in die Offensive und gesteht Victor, dass sie ihn ganz gut findet und fragt ihn ganz offen: "Was spürst Du, wenn Du mir in die Augen schaust?" Daraufhin entgegnet der 20-jährige Sunnyboy "die Freiheit". Bleibt abzuwarten, wie diese Freiheit aussieht und was sich zwischen den beiden entwickelt. Schließlich ist Sprachtalent Victor auch hinter der angehenden Anwältin Tracy (22) her.

Geteilte Last ist halbe Last

Wie man so schön sagt, hat jeder sein Päckchen zu tragen. Genau darum geht es bei dem heutigen Spiel namens "Übergepäck". In Koffern werden pikante Geheimnisse der Islander angeliefert. Die- oder derjenige, auf dessen Gepäckfeld der Koffer landet, muss seine Vermutung, auf wen dieses Geheimnis zutrifft, kundtun und mit einem Kuss besiegeln. Jede richtige Vermutung bringt einen Punkt ein. Welcher Islander hat zum Beispiel mal eine Nacht mit einem Promi verbracht und wer war mit einem Playmate zusammen?

Bei Natascha und Tobias sprühen die Funken

Beim ersten "Love Island"-Pärchen knistert es. Natascha (28) und Tobias (25) führen tiefgründige Gespräche über ihre Beziehung und kommen sich näher. Es wird sogar schon geknutscht.

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge am Dienstag, den 11. September um 22:15 Uhr bei RTL II

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

Pressekontakt:

RTL II

Programmkommunikation

Stefanie Reichardt

089 - 64185 6512

stefanie.reichardt@rtl2.de



RTL II Bildredaktion

bildredaktion@rtl2.de

Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell