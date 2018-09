Die Islander ziehen ein - Start von "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTL II

6 weitere Medieninhalte

München (ots) - Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show

- Moderiert von Jana Ina Zarrella - Erste Folge am Montag, 10. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II

Das Warten hat ein Ende: "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" startet heute Abend bei RTL II mit dem Einzug der elf Islander. Zum ersten Mal werden sich die liebeshungrigen Jungs und Mädels gegenüberstehen. Bei wem macht es auf Anhieb Klick und wer erlebt eine herbe Enttäuschung?

Endlich ist es soweit: Heute Abend werden sich die Islander zum ersten Mal begegnen. Fünf sexy Mädels ziehen als erstes in die Villa ein und können das Eintreffen der Jungs kaum erwarten, denn die erste Paarzeremonie steht an. Das Prinzip ist ganz einfach: Die sechs männlichen Islander treffen nacheinander in der Villa ein. Nach einer kurzen Vorstellung haben die Islanderinnen die Chance mit einem Schritt nach vorn den Jungs ihr Interesse zu signalisieren. Danach treffen die männlichen Islander ihre Wahl. Dabei müssen sie sich nicht auf die Single-Mädels beschränken, sondern dürfen auch Paare trennen. Und immer gilt: Wer Single bleibt, läuft Gefahr die Insel verlassen zu müssen.

Als Gewinner des Votings in der "Love Island"-App darf Tobias (25) als erster der männlichen Islander die Villa betreten und die Mädels kennenlernen. Für wen wird sich der sensible Maler und Lackierer entscheiden? Grid-Girl Sabrina (25), die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Natascha (28), Kosmetikerin Lisa (21), Studentin Julia (22) und die angehende Anwältin Tracy (22) stehen zur Auswahl. Danach sind die anderen Jungs an der Reihe.

Die Traumfrau von Leadertyp Marcellino (25) sollte aussehen wie Alessandra Ambrosio. Wird er ein Pendant bei "Love Island" finden? Während Yanik eine authentische Frau mit toller Ausstrahlung sucht, sollte Sebastians (24) Wunsch-Islanderin vor allem eins tun: ihn zum Lachen bringen. Der 29-jährige Till steht auf große, blonde Frauen. Und wer wird das Herz von Sunnyboy Victor (20) erobern?

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": ab Montag, den 10. September 2018, um 20:15 Uhr, danach dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

