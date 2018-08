Silvia Wollnys großer Traum geht in Erfüllung

1 weiterer Medieninhalt

Benjamin Boyce (ehemals "Caught in the Act") gibt Silvia Wollny und ihren Töchtern Tanzunterricht. Werden die Mädels den Auftritt von Mama Silvia beim Stadtfest in Oberhausen rocken? Eine neue Doppelfolge "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" am Mittwoch, 29. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II.

München (ots) - Neue Geschichten rund um die sympathische Großfamilie

- Silvia singt vor rund 3.500 Menschen - Doppelfolge am Mittwoch, 29. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II

Showtime bei den Wollnys! Die Arbeiten auf der Baustelle ruhen, denn Silvia und ihre Kinder werden für ein Musik-Event in Oberhausen angefragt. Das Familienoberhaupt soll als Special-Guest vor rund 3.500 Menschen auftreten. Für die elffache Mama ist das eine riesengroße Chance und ein langgehegter Traum geht damit für sie endlich in Erfüllung.

Silvia soll auf dem Stadtfest von Oberhausen vor tausenden Menschen auftreten und ist mächtig aufgeregt. Der Auftritt muss perfekt werden! Dafür hat sich Silvia Unterstützung aus der Familie ins Boot geholt. Ihre Töchter Loredana, Estefania und Sarafina sollen als Background-Tänzerinnen für ein besonderes Highlight auf der Bühne sorgen.

In Sachen Choreographie können die Drei aber noch Hilfe gebrauchen. Tanztraining bekommen die Mädels von keinem geringeren als Benjamin Boyce, der als ehemaliges Mitglied der Boyband "Caught in the Act" große Erfolge feierte. Eine große Ehre für Mama Silvia und die Mädels. Wird es der schlagfertigen Elffach-Mutter beim Anblick von einem solch großen Publikum vielleicht zum ersten Mal die Sprache verschlagen?

Nach ihrem großen Auftritt geht es aufregend weiter, denn die jüngste Wollny-Tochter, Loredana, hat Geburtstag. Sie wird dreizehn Jahre alt und das soll gefeiert werden. Mama Silvia hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Die ganze Familie feiert zusammen im Freizeitpark. Doch diese Idee kommt nicht bei allen gut an...

Ausstrahlung der Doppelfolge am Mittwoch, 29. August 2018 um 20:15 Uhr bei RTL II

