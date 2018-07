"Mission Lecker! Vier gegen den Rest der Welt" mit Juan Amador am 23. Juli bei RTL II

1 weiterer Medieninhalt

München (ots) - Profiköche kämpfen um den Sieg bei der Wild Food Challenge in den USA

- Juan Amador, Timo Hinkelmann, Christian Senff und Verena Leister - Sendetermin: Montag, 23. Juli 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II

Bei "Mission Lecker! Vier gegen den Rest der Welt" muss sich Drei-Sternekoch Juan Amador zusammen mit seinen starken Teamköchen Timo Hinkelmann, Christian Senff und Verena Leister einer extremen kulinarischen Challenge stellen: Ein lokaler Kochwettbewerb in einem fremden Land, bei dem alle Zutaten selbst geerntet, gejagt oder gefischt werden müssen. Kann Team Deutschland die Jury am Ende überzeugen und ihre "Mission Lecker!" erfüllen?

Ein Team aus Profiköchen rund um Sternegastronom Juan Amador stellt sich der ultimativen Herausforderung: Die Teilnahme an der Local Wild Food Challenge auf Martha's Vineyard, Massachusetts, USA. Die teilnehmenden Teams dürfen sich ihre Gerichte zwar selbst überlegen, doch es kommt nur auf den Tisch, was in der Umgebung selbst gejagt, geangelt, gepflückt, erbettelt oder gesammelt wurde. Es darf nichts dazugekauft werden, denn es gilt zu den Wurzeln des Kochens zurückzukehren.

Juan Amador und sein Team treten gegen 40 fast ausschließlich einheimische Konkurrenz-Teams an. Die einzelnen Gerichte werden von der strengen Jury nach Geschmack, Präsentation, Aufwand und Zutatenvielfalt bewertet. Kann das Team gegen die lokalen Profis gewinnen, die ihre Insel wie die Westentasche kennen? Und werden sie es schaffen, die zum Teil sehr speziellen Zutaten, wie beispielsweise Riesenschnecken, in ein schmackhaftes Gericht zu verwandeln?

Das Team:

Der dreifach besternte Profikoch Juan Amador ist einer der führenden Vertreter der Molekularküche und der Kopf des wagemutigen "Mission Lecker!"-Teams. Timo Hinkelmann ist der Grillprofi in der Gruppe. Er kocht mit großer Leidenschaft und ist ein Meister der Improvisation. Christian Senff dagegen besticht durch seine konzentrierte und präzise Arbeitsweise. Sein Spezialgebiet sind vor allem Fisch und Meeresfrüchte. Komplettiert wird die Kochrunde von Quereinsteigerin Verena Leister, die mit ihren Gewürzkombinationen eine ungeahnte Aromenvielfalt entfacht.

"Mission Lecker! Vier gegen den Rest der Welt" wird von GoodTimes GmbH produziert.

Sendetermin: Montag, 23. Juli 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II

