TV-Tipp: "Voller Leben - Meine letzte Liste" - RTL II begleitet todkranke Menschen auf ihrem letzten Weg und erfüllt Herzenswünsche

München (ots) - Anmoderationsvorschlag:

Jeder von uns hat Wünsche und Träume und hofft, dass die irgendwann später mal im Leben erfüllt beziehungsweise wahr werden. Aber was ist, wenn plötzlich eine schwere Krankheit einem den Boden unter den Füßen wegzieht und mitten aus dem Leben reißt? Auch dann sollte man seine Wünsche und Träume nicht aufgeben und weiter darum kämpfen. Warum, das sehen Sie jetzt (ab 03. Mai) in der neuen RTL II-Dokumentation "Voller Leben - Meine letzte Liste". Oliver Heinze verrät Ihnen, warum Sie da unbedingt mal reinschauen sollten.

Sprecher: Myriam von M., 41, SPIEGEL-Bestseller-Autorin, Tattoo-Model und Musikerin, war 25, als bei ihr die tödliche Krankheit "Gebärmutterhalskrebs" diagnostiziert wurde:

O-Ton 1 (Voller Leben, 5 Sek.): "Dem Krebs, dieses böse, dunkle Etwas: Ich möchte ihm gerne die Macht nehmen!"

Sprecher: Das gelang ihr auch: Sie besiegte dreimal den Krebs und gründete daraufhin die "Fuck Cancer"-Bewegung, um andere Betroffene zu unterstützen:

O-Ton 2 (Voller Leben, 17 Sek.): "Ich hab´ jetzt mittlerweile in den letzen vier Jahren über 95 Menschen persönlich beim Sterbeprozess begleitet. Das heißt, ich halte ihre Hand bis zum letzten Atemzug."

Sprecher: Betroffenen rät sie außerdem immer, eine letzte Liste mit ihren Wünschen und Träumen zu machen, denn...

O-Ton 3 (Voller Leben, 9 Sek.): "Wenn man diese Liste dann abgearbeitet hat, alle wichtigen Punkte für sich erledigt hat, vielleicht kann man dann einfach in Frieden gehen."

Sprecher: Deshalb sorgt Myriam von M. in der neuen RTL II-Dokumentation "Voller Leben - Meine letzte Liste" nun dafür, dass Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. So darf zum Beispiel die 22-jährige Nadja mit ihren Freunden im Tonstudio einen Song aufnehmen:

O-Ton 4 (Voller Leben, 18 Sek.): "Sehr geil, sehr geil: Hammer. Haben wir im Kasten." "Bravo!" "Wenn ich jetzt morgen erfahren würde, es ist absehbar, du wirst sterben, dann würde ich genau diesen Tag nicht missen wollen!" SFX Jubel

Sprecher: Oder sie fährt mit der 54-jährigen Maren nach Norwegen, weil die unbedingt noch mal in ihrem Leben Polarlichter sehen will.

O-Ton 5 (Voller Leben, 03 Sek.): "Guck mal!" "Ist das schön!"

Sprecher: Denn eins ist sicher:

O-Ton 6 (Voller Leben, 06 Sek.): "Wir leben...jetzt...und wir sind noch nicht tot. Und das bedeutet, wir geben einfach alles. Musik: Denn das ist dein Leben...

Abmoderationsvorschlag:

Mehr über die Anti-Krebs-Aktivistin Myriam von M. und ihre Arbeit sehen Sie (ab 03. Mai) immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTL II in der eindrucksvollen Dokumentation "Voller Leben - Meine letzte Liste".

