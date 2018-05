RTL II im April: Starke Performance mit sozialen Themen

München (ots) -

- Sozial-Dokumentationen treffen den Nerv der Zuschauer - Beste Dienstags-Primetime seit November 2006 - Doppelter Erfolg für Musiklabel El Cartel Music - 5,2 Prozent MA (14-49), 6,8 Prozent MA (14-29)

Mit den Sozial-Reportagen "Hartz und herzlich" und "Armes Deutschland" erreicht RTL II regelmäßig gute Quoten. Ein weiteres Highlight im Monat April: Das Musik-Label El Cartel Music präsentiert mit EULE und SARAH gleich zwei erfolgreiche Künstlerinnen.

In den Sozial-Dokumentationen "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" und "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" zeigt RTL II das Leben von Menschen am Rande unserer Gesellschaft - auf Augenhöhe, nah und authentisch. Die beiden Formate, die RTL II am Dienstagabend unter dem neuen Programm-Label "TROTZ DEM LEBEN - Geschichten aus Deutschland" präsentiert, bewegen die Zuschauer und erreichen mit jeder neuen Ausgabe starke Quoten: "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" holte im April bis zu 10,9 Prozent MA, "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" bis zu 10,2 Prozent MA. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 8,8 Prozent in der Primetime (20:15 bis 22:15 Uhr) erzielte RTL II im April den besten Wert seit November 2006.

Ein weiteres wichtiges Thema behandelt die Reportage-Reihe "Stahl:hart gegen Mobbing", in der Anti-Gewalt-Coach Carsten Stahl gegen Mobbing an Schulen vorgeht und sich für Gerechtigkeit, Toleranz und eine Veränderung in den Köpfen der Schüler einsetzt. Das neue Format erreichte bei seiner Premiere in der Prime Time am Montagabend einen Marktanteil von 6,2 Prozent.

Eine Steigerung gegenüber dem Vormonat erlebte das Daytime-Format "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...", das im April bis zu 9,4 Prozent MA erreichte. Auch die Höchstwerte der Vorabend-Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" lagen mit 13,3 Prozent bzw. 11,6 Prozent MA über den Werten des Monats März 2018.

Doppelter Erfolg für das junge Musiklabel El Cartel Music. Das am 13. April veröffentlichte Album "Musik an, Welt aus" der aus "Berlin - Tag & Nacht" bekannten Sängerin EULE erreichte in der ersten Woche Platz 5 der deutschen Album-Charts. Die vorab veröffentlichte Single "Stehaufmädchen" generierte seit der Veröffentlichung im Februar über 5,4 Millionen Klicks bei YouTube. SARAH stieg mit ihrer neuen Single "Genau hier" auf Platz 31 in den Single Charts ein. Ihr neues Album "Zurück zu mir" ist ab dem 4. Mai 2018 erhältlich.

