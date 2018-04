SARAH veröffentlicht Single "Genau hier"

2 weitere Medieninhalte

- Erste Single-Auskopplung aus dem Album "Zurück zu mir" - SARAH Lombardi feiert musikalisches Comeback - Single "Genau hier" ab Freitag, 13. April 2018, erhältlich

"Hier, genau hier - ist der schönste Ort der Welt". Sängerin SARAH ist bei sich angekommen. Nach zweijähriger künstlerischer Pause startet SARAH Lombardi musikalisch wieder voll durch. Ihre Single "Genau hier", die am 13. April erscheint, ist der erste Vorbote ihres neuen, deutschsprachigen Albums "Zurück zu mir", das am 4. Mai 2018 veröffentlicht wird.

Sie ist zurück. SARAH. Neue Single. Neues Album. Neuer Style. Die Kölnerin konzentrierte sich in den vergangenen Monaten voll und ganz auf sich und ihre Leidenschaft: die Musik. Mit den Songs aus ihrem neuen Album "Zurück zu mir" präsentiert sich SARAH gestärkt, mit viel Gefühl und ganz bei sich angekommen.

"Genau hier" markiert dabei den vorläufigen Endpunkt einer ereignisreichen und langen Reise zu sich selbst. SARAH beschreibt ihren Weg souverän und doch emotional: "Wie soll man an sich glauben, wenn man nicht weiß, wer man wirklich ist? Diese Frage habe ich mir gestellt und mich auf die Suche gemacht. Schritt für Schritt, denn das geht nicht vom einen auf den anderen Moment. Es war ein Weg, der mir sehr gut getan hat."

Anfang April teilte SARAH auf Facebook und Instagram ein kurzes Video, in dem sie ihre neue Single "Genau hier" in Teilen zum Besten gibt. Mit über einer Million Aufrufen wird der Song-Schnipsel von den Fans begeistert aufgenommen und mit positiven Kommentaren überhäuft. Nun hat das Rätselraten ein Ende - "Genau hier" erscheint am 13. April.

Mit ihrem Musikalbum "Zurück zu mir" nimmt SARAH ihre Fans mit auf ihre Reise zur selbstbewussten und gereiften Frau. Ihre sehr persönlichen Songs reißen die Zuhörer mit - dabei überzeugt die 25-Jährige mit ihrer gefühlvollen Stimmfarbe. Die Studioaufnahmen zu ihrem neuen Album entstanden in Nashville, Tennessee.

Die RTL II-Doku-Soap "SARAH - Zurück zu mir" zeigt ab Mai in drei Folgen, wie die junge Mutter in nur wenigen Tagen ihre neuen Songs aufnimmt.

"Genau hier" erscheint bei El Cartel Music und ist ab Freitag, 13. April 2018, auf allen digitalen Kanälen erhältlich.

Song zum Download bei: iTunes, Amazon & Google Play

Song im Stream: Apple Music, Spotify & Deezer

Musikvideo Ab 13.04. auf youtube/rtl2

