"Musik an, Welt aus" - EULE legt nach

München (ots) -

- Neue Single von EULE: "Musik an, Welt aus" - Ab Freitag, 23. März 2018, erhältlich, exklusive Fanbox und gleichnamiges Album vorbestellbar - Albumrelease: 13. April 2018

EULE (28) legt nach: Mit "Musik an, Welt aus" folgt die zweite Singleauskopplung aus ihrem Debütalbum, das am 13. April 2018 erscheint. Zuvor hatte die Berlinerin mit "Stehaufmädchen" bereits Platz 2 in den iTunes Singlecharts erreicht.

In knapp drei Wochen erscheint EULEs Debütalbum. Bis dahin verkürzt die Sängerin die Wartezeit mit ihrer zweiten Singleveröffentlichung: Mit "Musik an, Welt aus" ist ab heute der Song zum gleichnamigen Album erhältlich. Fans können zudem bereits jetzt eine exklusive Fanbox und das Album vorbestellen.

Den Auftakt machte "Stehaufmädchen". Die Song-Premiere peakte in den iTunes-Singlecharts auf Platz 2. Bei YouTube generierte das Musikvideo seit Anfang Februar bereits über 4,4 Millionen Klicks.

Die Single "Musik an, Welt aus" erscheint am 23. März 2018 bei EL CARTEL MUSIC.

