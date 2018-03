RTL II im Februar: Winterliche Programm-Erfolge

München (ots) -

- 8,5 Prozent Monatsmarktanteil 14-29: Platz drei unter allen Sendern - 5,6 Prozent Monatsmarktanteil 14-49: Verbesserung gegenüber dem Vorjahresmonat

Mit einem Anstieg von 5,3 auf 5,6 Prozent Monatsmarktanteil konnte sich RTL II als einziger der sechs großen Privatsender gegenüber dem Vorjahresmonat verbessern. In der jungen Zielgruppe (14-29) erreichte RTL II mit 8,5 Prozent Monatsmarktanteil den dritten Platz unter allen TV-Sendern. Erzielt wurde der Erfolg mit einem starken Programm-Mix aus Shows, Filmen, Serien und Soaps.

Am werktäglichen Nachmittag sorgten junge, frische Formate für gute Quoten. Die Ratgeber-Serie "Hilf mir! - Jung, pleite, verzweifelt..." erzielte bis zu 8,3 Prozent MA und 18,4 Prozent MA (14-29). Die neue Fitness-Soap "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe" erreichte bis zu 7,7 Prozent MA und 16,8 Prozent MA (14-29). Die Dauerbrenner "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" machten die erfolgreiche Daytime mit bis zu 11,8 Prozent und 11,9 Prozent MA bzw. 27,2 Prozent und 23,1 Prozent bei den jungen Zuschauern (14-29) komplett. Die "RTL II News" erzielten bis zu 9,0 Prozent MA und 14,7 Prozent (14-29).

Die Dating-Show "Naked Attraction" kehrte im Februar mit drei neuen Episoden zurück. Diesmal begab sich mit Cathy Lugner auch ein Promi auf die Suche nach einem Traumpartner. Das Ergebnis war beeindruckend: Mit bis zu 12,1 Prozent MA und 22,7 Prozent MA in der jungen Zielgruppe (14-29) ging es im Vergleich zur ersten Staffel nochmal nach oben. "Naked Attraction" konnte sich auch bei den Online-Abrufzahlen noch deutlich verbessern. Während die vier Folgen der ersten Staffel 1,9 Millionen Mal bei TV NOW angerufen wurden, verzeichneten die drei neuen Folgen bisher insgesamt 2,2 Millionen Abrufe. "Naked Attraction" landete damit im Februar auf Platz 2 der meistgesehenen Formate bei TV NOW.

Der Montagabend stand für drei Wochen ganz im Zeichen der Geissens. Die sympathische Millionärsfamilie war mit neuen Folgen ihrer Doku-Soap und ihrer ersten eigenen Spielshow bei RTL II präsent. "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" und "Spiel die Geissens untern Tisch" erreichten jeweils bis zu 6,3 Prozent MA in der Gunst der Zuschauer.

Die Free-TV-Premiere der siebten Staffel von "Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" verzeichnete am RTL II-Seriensamstag bis zu 7,9 Prozent MA. Die deutsche TV-Premiere "Taboo" holte im Anschluss bis zu 8,3 Prozent MA.

Erfolgreicher Dienstag: Die Helptainment-Formate "Die Bauretter" und "Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben" erreichten im Februar bis zu 8,7 Prozent MA und 7,0 Prozent MA.

Mit starken Actionfilm-Doppelpacks am Freitagabend heizte RTL II im kalten Februar seinen Zuschauern ein. "S.W.A.T. - Die Spezialeinheit" und "2 Fast 2 Furious" erreichten 11,8 und 10,2 Prozent MA. "Con Air" und "Transporter: The Mission" holten 8,8 Prozent und 7,4 Prozent MA. Und auch "Dredd" und "Robocop" lagen mit 7,3 Prozent und 6,2 Prozent MA über dem Senderschnitt.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt, 01.02.-28.02.2018, vorläufig gewichtet 26.02.- 28.02.2018. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

