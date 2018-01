"Endlich Klartext! - Der große RTL II Politiker-Check" gewinnt Deutschen Fernsehpreis

München (ots) - RTL II freut sich über einen Deutschen Fernsehpreis für das Format "Endlich Klartext! - Der große RTL II Politiker-Check" in der Kategorie Beste Information. Das kurz vor der Bundestagswahl 2017 ausgestrahlte Format, in dem Kabarettist Abdelkarim Politikern von sechs Parteien auf den Zahn fühlt, wurde soeben in Köln mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet.

Im Vorfeld der Bundestagswahl im September 2017 widmete sich RTL II den Themen und Akteuren der sechs aussichtsreichsten Parteien - unter ganz besonderen Rahmenbedingungen: Gemeinsam mit Gastgeber Abdelkarim begaben sich sechs Politiker auf eine Reise mit unbekanntem Ziel. Sie trafen auf Menschen, die unmittelbar betroffen wären, wenn die jeweilige Partei ihre Wahlkampfforderungen und Programme durchsetzen würde. Diesen Menschen und dem Kabarettisten mussten die Politprofis Rede und Antwort stehen - und gerieten teils ordentlich ins Schlingern. Jetzt wurde das Format, das von doclights GmbH Büro Berlin produziert wurde, in der Kategorie Beste Information mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

RTL II-Chefredakteur Matthias Walter nahm den Preis bei der Verleihung in Köln entgegen. Matthias Walter: "Das ist eine große Ehre, gerade in der Kategorie Beste Information ausgezeichnet zu werden. Und es ist für mein Team und mich eine wunderbare Bestätigung unserer Strategie. Entgegen dem Markttrend haben wir 2017 zur Bundestagswahl unser Informationsprogramm massiv ausgeweitet. RTL II hat so viele kreative Sendereihen, Formate und Tools angeboten wie noch nie zu einer Wahl - und dass das belohnt wird ist ein wunderbares Zeichen."

Auch Kabarettist Abdelkarim freut sich über diese Auszeichnung: "Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Freude über die Nominierung noch steigern lässt. Großartig. Ich bedanke mich bei allen Bürgern und Politikern fürs Mitmachen, bei doclights und RTL II für die sehr grandiose Zusammenarbeit und vor allem für das unbegründete Vertrauen in den Marokkaner."

RTL II-Formate zur Bundestagswahl 2017

Im Zuge der Berichterstattung zur Bundestagswahl 2017 startete die Redaktion der "RTL II News" unter der Leitung von RTL II-Chefredakteur Matthias Walter nicht nur das zweiteilige Format "Endlich Klartext!", das jeweils dienstags in der Late Prime ausgestrahlt wurde. Daneben wurden drei weitere Polit-Reihen produziert, die in den täglichen "RTL II News" integriert waren und zudem erfolgreich im Netz und über Social Media verbreitet wurden. Bei "Der Mitbewohner" übernachteten Reporter bei Wählern, begleiteten sie im Alltag und berichteten, welche politischen Themen sie wirklich bewegen. Im "Wahltaxi" interviewte Moderator Christoph Hoffmann Kandidaten der Parteien im Stile von James Cordens "Carpool-Karaoke". Und "Auf eine Pommes mit ..." beleuchtete in Beiträgen und Talks die wichtigsten Sachthemen, die bei dieser Wahl im Mittelpunkt standen. Gemeinsam mit RTL und n-tv präsentierten die "RTL II News" das "Wahlnavi", mit dem Wählerinnern und Wähler einfach und übersichtlich testen konnten, welche Parteien ihren Ansichten am nächsten kommen. Zudem lieferte die Redaktion mit der "RTL II Wahlparty" den erfolgreichsten Live-Stream am Wahlabend selbst - mit mehr als 800.000 Videoabrufen bei Facebook-Live. Die Sendung mit Hochrechnungen, Live-Schalten, Talk, Party und vor allem viel interaktiver Nutzer-Beteiligung lief dreieinhalb Stunden als Stream und wurde in Ausschnitten ebenfalls live bei RTL II im Hauptprogramm gezeigt.

Pressekontakt:

Jörg Neunecker

Joerg.neunecker@rtl2.de

Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell