Neuer MSD Podcast zum Thema Krebs: Ungeschminkt, ehrlich und mit einer Prise Humor

Rund eine halbe Million Menschen in Deutschland erhalten pro Jahr die Diagnose Krebs. Umso wichtiger ist es, das Thema Krebs aus der Tabu-Ecke zu holen. Mit dem neuen Podcast "Café Krebs" geht MSD Sharp & Dohme deshalb jetzt neue Wege.

Geht es um Krebs, fühlen sich viele Menschen unbehaglich. Wer nicht selbst betroffen ist, meidet das Thema eher. Ein Grund dafür ist oft, dass viele nicht wissen, wie sie mit einem betroffenen Angehörigen, Freund oder Bekannten umgehen sollen. Vielen macht das Thema Angst und auch Betroffenen fällt es nicht immer leicht, über ihre Erkrankung zu sprechen. "Café Krebs" will das ändern: Der Podcast schafft Raum zum Diskutieren, Lachen, Weinen und Grübeln und öffnet die Tür für Gespräche. Im Mittelpunkt steht der Alltag von Krebspatienten, ihre Gefühle, Gedanken, Herausforderungen. In jeder Folge spricht Moderatorin Claudine Petit - selbst Krebspatientin - mit einer Betroffenen/einem Betroffenen oder Experten. So gewähren die Gastgeberin und ihre Gesprächspartner einen Einblick in die Gefühlswelt eines Krebspatienten. Die Gespräche sind offen, ehrlich, aus dem Leben - und auch mit einer Prise Humor.

"Wir möchten in diesem Podcast über Dinge sprechen, die sonst vielleicht eher nicht an- oder ausgesprochen werden", erklärt Claudine Petit. "Ich möchte über die Achterbahn an Emotionen berichten, die man im Laufe einer Krebserkrankung durchläuft. Betroffene sollen wissen: Ihr seid nicht allein." Wichtig ist ihr auch, klarzustellen: "Es gibt kein Richtig oder Falsch im Umgang mit Krebs."

Der Podcast wendet sich an alle, die mehr über die Gefühle, die Gedanken und verschiedenen Lebenssituationen eines Krebspatienten erfahren möchten. Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Amazon Music und iTunes zu finden oder direkt unter www.cafekrebs.de aufrufbar.

