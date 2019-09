MSD SHARP & DOHME GmbH

Versorgung vernetzt denken - der MSD Gesundheitspreis verbindet

Bild-Infos

Download

Haar/München (ots)

Im Rahmen des 9. MSD Gesundheitsforums hat das forschende Pharmaunternehmen innovative Versorgungsprojekte mit dem MSD Gesundheitspreis 2019 gewürdigt. Die sieben Preisträger wurden von einer Expertenjury aus 52 Bewerbungen ausgewählt und erhielten ein Preisgeld von insgesamt 110.000 Euro. Zusätzlich wurde zum zweiten Mal ein Publikumspreis in Höhe von 5.000 Euro vergeben.

Chantal Friebertshäuser, Geschäftsführerin MSD Deutschland gratuliert allen Gewinnern: "Der MSD Gesundheitspreis zeigt, dass man Versorgung vernetzt denken muss. Mit digitalen Tools, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Dank Synergien zwischen den Partnern in Gesundheit und Pflege, die wir bei MSD mit diesem Preis und unserem Gesundheitsforum stärken wollen, finden wir die besten Gesundheitslösungen für die Menschen in Deutschland."

"Wir sehen den MSD Gesundheitspreis als große Anerkennung dafür, dass es sich lohnt, den Blick zu weiten, um Versorgung neu zu denken und voranzubringen," so Dr. Michael Kusch, vom isPO Projekt (isPO - Integrierte sektorenübergreifende Psychoonkologie, Universitätsklinikum Köln, Klinik I für Innere Medizin). "Wir freuen uns auf den heutigen Austausch mit den Akteuren der Gesundheitsbranche, da nur gemeinsam zukunftsweisende Lösungen entwickelt werden können."

Während des Gesundheitsforums standen die Chancen durch Vernetzung im Fokus. Bei einem Start-Up Pitch konnten junge Unternehmen erfahrenen Akteuren ihre Ideen für die Versorgung von morgen vorstellen, um diese gemeinsam zu realisieren. Ein Panel beleuchtete die Bedeutung von Smart Data für eine bessere, patientenzentrierte Versorgung. Ärzte und Versicherungen diskutierten über die Potenziale sektorübergreifender Medizin.

Schirmherrin Melanie Huml, Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, würdigt die integrative Leistung des MSD Gesundheitsforums: "Forschung braucht Ideen und Austausch. Es ist daher gut und wichtig, dass MSD mit dem Gesundheitsforum seit 2011 das Gespräch mit den vielen Akteuren in unserem Gesundheitssystem sucht - mit dem Ziel, die Versorgung der Patienten in Deutschland weiter zu verbessern."

Dr. Ursula Marschall von der Krankenkasse BARMER ergänzt: "Das Gesundheitsforum ist eine hervorragende Gelegenheit, sich auszutauschen. Innovative Projekte und digitale Angebote zeigen Lösungen für die Zukunft auf, wie die Versorgung für die Patienten persönlicher und zuverlässiger wird - in der Stadt und auf dem Land."

Die Jury-Entscheidungen im Überblick:

- Rang 1: isPO - Integrierte sektorenübergreifende Psychoonkologie, Universitätsklinikum Köln, Klinik I für Innere Medizin

Das Projekt entwickelte eine gestufte psychoonkologische Information, Beratung und Behandlung, implementierte sie in vier ärztlichen Versorgungsnetzwerken und evaluierte sie umfassend. Die neue Versorgungsform soll zur vierten Säule der Krebstherapie werden.

- Rang 2: MUT - MUltidimensionales, Technologiegestütztes Konzept für den Kulturwandel bei der Händehygiene, Helios Universitätsklinikum Wuppertal; HyHelp AG

Durch ein technisches System und Gesamtkonzept erhalten Pflegende und Ärzte direktes, persönliches Feedback für ihre Händehygiene. Das Projekt bewirkte einen Rückgang der Infektionsrate um 40%.

- Rang 3: Online Therapie bei Angst, Selfapy GmbH; AOK Niedersachsen

Das Projekt will mit einem begleiteten Online Interventionsprogramms in der Wartezeit auf einen ambulanten Psychotherapieplatz die Versorgung von Menschen mit einer Angststörung verbessern. Es bietet Soforthilfe und reduziert die Symptome des Patienten frühzeitig.

- Sonderpreis "Lösung von Versorgungsproblemen durch Digitalisierung": Mind:Pregnancy - Achtsamkeits- und Geburtsangstreduzierendes digitales Training in der Schwangerschaft, Universitätsfrauenklinik Heidelberg; Medizinische Universitätsklinik Tübingen, Abt. für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Mind:Pregnancy soll psychische Belastung in der Schwangerschaft erkennen und verbessern. Durch ein systematisches Screening, einem psychologischen Erstgespräch sowie einer digitalen Achtsamkeitsapplikation werden Schwangere im Umgang mit Stress und Ängsten geschult, um Gesundheits- und Bewältigungsstrategien zu fördern.

- Sonderpreis "Arztnetze/Community Medicine": SDM in der Bremer HzV - Verbesserte Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen durch Shared-Decision-Making, AOK Bremen/Bremerhaven; Handelskrankenkasse (hkk); Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Ziel des Projekts ist eine bessere Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen durch ein verbessertes Arzt-Patienten-Verhältnis. Gleichzeitig können dabei Kosten in der GKV reduziert werden.

- Sonderpreis "Verbesserung der konkreten Versorgung auf Ergebnis- und Prozessebene durch Patientenbeteiligung": ModuS - Modulares Schulungsprogramm für chronisch kranke Kinder, Jugendliche und deren Eltern, Medizinische Hochschule Hannover; Kinderhospital Osnabrück

Mit Hilfe der ModuS-Patientenschulungen werden Familien mit chronisch kranken Kindern und Jugendlichen fit gemacht für ihr besonderes Leben. In Gruppen werden Zielgruppen angepasst krankheitsrelevantes Wissen und Fertigkeiten vermittelt. Dies verbessert somatische Outcomes sowie die Krankheitsbewältigung und Teilhabe der gesamten Familie.

- Sonderpreis "Medizinische oder organisatorische Breakthrough Innovation/Leuchtturmprojekt": EasyOncology - Qualitätssicherung onkologischer Tumorboards, Easy Medical Applications GmbH

Tumorboards sind ein notwendiges Qualitätskriterium für zertifizierte onkologische Zentren, das aber von der Expertise der Teilnehmer abhängt. Erstmals ermöglicht ein Expert-curated Decision Support System eine transparente und klinikübergreifende Qualitätssicherung onkologischer Therapieentscheidungen.

Der Publikumspreis Damit diejenigen eine Stimme bekommen, die von den Lösungen profitieren, gibt es seit 2018 einen Publikumspreis. 3293 User haben online vom 1. August bis 17. September 2019 aus neun Finalisten ihren Favoriten gewählt.

Der Publikumspreis 2019 geht an Online Therapie bei Angst, Selfapy GmbH; AOK Niedersachsen Das Projekt will mit einem begleiteten Online Interventionsprogramms in der Wartezeit auf einen ambulanten Psychotherapieplatz die Versorgung von Menschen mit einer Angststörung verbessern. Es bietet Soforthilfe und reduziert die Symptome des Patienten frühzeitig. Die Bewerbung zum MSD Gesundheitspreis 2020 startet ab sofort und endet am 31.03.2020.

Über den MSD Gesundheitspreis

Der MSD Gesundheitspreis zeichnet seit 2012 Projekte aus, die vorbildhaft neue Wege in der Versorgung gehen und so als Modell für weitere Vorhaben dienen können. Dabei werden nur Projekte prämiert, die bereits in der Versorgungsrealität umgesetzt und evaluiert wurden. Weitere Informationen: www.msd.de/gesundheit-im dialog/gesundheitspreis

Über MSD:

MSD - in den USA und Kanada Merck & Co., Inc., mit Sitz in Kenilworth, NJ, USA - ist ein führendes globales Gesundheitsunternehmen, das seit mehr als 125 Jahren neue Lösungen für Gesundheitsprobleme weltweit erforscht und weiterentwickelt. Das Unternehmen ist mit rund 69.000 Mitarbeitern in mehr als 140 Ländern vertreten. Im Jahr 2018 hat MSD einen Umsatz von rund 42,3 Milliarden US-Dollar erzielt und ist gemessen am Umsatz der fünftgrößte Arzneimittelhersteller weltweit (Forbes Global 2000 List 2018). In Deutschland hat die Unternehmensgruppe ihren Hauptsitz in Haar bei München.

Im Kerngeschäft erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt MSD verschreibungspflichtige Arzneimittel, Impfstoffe und Biologika sowie Präparate für die Tiergesundheit. Um auch weiterhin mit innovativen Gesundheitslösungen erfolgreich zu sein, investiert MSD jeden vierten US-Dollar in Forschung und Entwicklung (rund 9,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018). Im Fokus stehen hier sowohl Prävention als auch Behandlung von Krebs, kardiovaskulären Erkrankungen, Alzheimer und Infektionskrankheiten wie HIV und Ebola. Darüber hinaus bietet MSD mit vielfältigen Corporate Responsibility-Programmen Lösungen für Gesundheitsprobleme in aller Welt.

Pressekontakt:

MSD Sharp & Dohme GMBH

Ariane M. Malfertheiner

ariane.maria.malfertheiner@msd.de

089-4561 1270

Original-Content von: MSD SHARP & DOHME GmbH, übermittelt durch news aktuell