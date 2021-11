SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental Marketing GmbH

KitzSkiWelt Tour – die längste Skirunde der Welt

Die neue Herausforderung für besonders gute Skifahrer, die ihr Können und ihre Ausdauer unter Beweis stellen möchten! Die neue KitzSkiWelt Tour verbindet zukünftig das mehrfach als ökologischstes Skigebiet der Welt ausgezeichnete SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental mit dem weltbesten Skigebiet KitzSki. Mit 85 Kilometern Abfahrt als längste Variante von Going bis Hollersbach/Mittersill - retour und einer eindrucksvollen Vielfalt an Pisten ist diese die längste Skirunde der Welt und somit ein echtes Muss für jeden Skifahrer!

Der Einstieg in die KitzSkiWelt Tour ist aus insgesamt 14 Orten der SkiWelt und KitzSki möglich (SkiWelt: Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll und Westendorf | KitzSki: Aschau, Kirchberg, Kitzbühel, Jochberg, Pass Thurn und Hollersbach/Mittersill). Entlang der KitzSkiWelt Tour eröffnen sich die beeindruckenden Bergpanoramen auf den Wilden Kaiser, die Hohe Salve, die Kitzbüheler und Tuxer Alpen und die Hohen Tauern. Zudem gibt es zahlreiche Spots für persönliche Erinnerungsfotos auf der Hohen Salve, der höchsten Wallfahrtskirche Österreichs mit Blick auf über 70 3.000er Gipfel oder sogar einen professionellen skiline Photopoint mit Kamera, am legendären Starthaus der Streif.

Die eigens konzipierten Landingpageswww.skiwelt.at/kitzskiwelttour und www.kitzskiwelt.at bieten aus jedem Einstiegsort von KitzSki und der SkiWelt die besten Routenvorschläge für die KitzSkiWelt Tour. Hier kann man sich sorgenfrei durch die beiden Skigebiete navigieren lassen und sich diese in den interaktiven Skimaps anzeigen lassen.

Sollten einem die Kräfte entlang der KitzSkiWelt Tour verlassen, kann das kostenlose Skibusangebot für die Heimfahrt genutzt werden. Für die KitzSkiWelt Tour gibt es attraktive Tageskartenangebote inkl. Goodies.

KitzSkiWelt Tour Tagesticket

Preise pro Person (gültig von 18.12.2021-18.03.2022):

Erwachsene: € 62,00 | Jugendliche: € 46,50 | Kinder: € 31,00

Reduzierte Preise für Gruppen und in der Nebensaison. Details auf kitzski.at und skiwelt.at

Übrigens wer eine SuperSkiCard oder Snow Card Tirol besitzt, hält bereits das ideale Ticket in den Händen, um die SkiWelt und KitzSki zu erkunden.

Tipp: Für den besonders sportlichen Genuss der KitzSkiWelt Tour empfiehlt es sich einen persönlichen Skiguide zu nehmen. Die Partner der Skischulen sind dafür die besten Experten!

