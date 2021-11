Gruner + Jahr Deutschland GmbH

Zum Fest ein Heft: Gruner + Jahr startet großangelegte Abo-Kampagne zu Weihnachten

Mit einer breitangelegten Kampagne in TV, Print und Digital wirbt Gruner + Jahr in der Weihnachtszeit für seine Magazine. Unter dem Motto "Zum Fest ein Heft" zielt die Kampagne darauf, Lesezeit zu verschenken und Kund:innen für die Geschenkabos der starken Verlagsinhalte zu begeistern.

Drei verschiedene Spots, die ab sofort deutschlandweit im TV (u.a. bei RTL, VOX, Pro7, Sat1 und in der ARD) zu sehen sind, setzen die Marken GEOLINO, STERN CRIME und BEEF! aufmerksamkeitsstark in Szene. Die Magazine stehen beispielhaft für die gesamte Vielfalt und Bandbreite des G+J-Premiumangebots. Begleitet werden diese TV-Spots von Display und Social Media Ads sowie Beilegern in den eigenen Magazinen. Personalisierte E-Mailings und Newsletter sorgen darüber hinaus für eine ganz individuelle Kundenansprache. Die übergreifende Landingpage www.zum-fest-ein-heft.de bündelt sämtliche Angebote und bietet zusätzlich für Prämien-orientierte Leser:innen einen Geschenkefinder, der hilft, die passende Zeitschrift mit der Prämie der Wahl zu finden. Neben Print-Magazinen umfasst die Kampagne auch digitale Geschenkabos, beispielsweise für STERN PLUS oder den 11FREUNDE Club.

"Das richtige Weihnachtsgeschenk für seine Lieben zu finden, ist oft gar nicht so einfach. Mit unserer Kampagne wollen wir die Menschen dazu inspirieren, Lesezeit zu verschenken. Ob Leben und Wohnen, Essen und Trinken, Wirtschaft oder Familie - mit der Themenvielfalt der G+J-Marken bieten wir für jede Zielgruppe das passende Lese-Geschenk", so Christina Dohmann, Gruner + Jahr Chief Distribution Officer.

